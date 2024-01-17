Казань «стоит» в 10-балльных пробках

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Пробки в Казани утром среды, 17 января, достигли 10 баллов. По городу наблюдается большое количество ДТП. Сложная дорожная ситуация — практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».



Особенно затруднено движение на пр. Победы, пр. Универсиады, Мамадышском тракте, Кремлевской дамбе и ул. Копылова.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Сильные пробки наблюдаются на ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова. Затруднено движение и в центре города: красным цветом отображается ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Пушкина, ул. Бутлерова и Щербаковский переулок.

Также сильные заторы наблюдаются на ул. Фатыха Амирхана. Помимо этого, движение затруднено на проспекте Ямашева, ул. Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и на Горьковском шоссе. Там произошло еще одно ДТП в сторону Казани.



Сразу несколько ДТП произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Так, аварии наблюдаются на ул. Декабристов, ул. Копылова, ул. Ленинградская и ул. Беломорская.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Снова серьезный затор наблюдается и на выезде из Куюков — там карта окрашена в темно-бордовый цвет, означающий, что движение там практически парализовано. Вчера пробка там растянулась почти на 7 километров.

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Илина Хакимова