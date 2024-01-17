В Татарстане отменили ограничение движения на трассах, введенное из-за непогоды

С 16.00 в Татарстане открыто движение для автобусов и грузового транспорта и отменено временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования. Это объясняется наступлением благоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

С 15.30 было отменено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участках следующих автомобильных дорог, проходящих по территории республики:

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 399+065;

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с км 735+683 по км 1169+336, М-7 «Волга»;

подъезд к Ижевску и Перми с км 0+000 по км 28+916;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279;

М-7 «Волга», подъезд к Кирову с км 15+760 по км 127+190;

А-151 Цивильск — Ульяновск с км 122+805 — по км 136+710, Р-239;

подъезд к аэропорту Казань с км 0+000 по км 6+400.

Напомним, с раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку.

На участке федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре) временно ввели ограничение движения всех автомобилей. На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20.40 и вовсе ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. С 06.00 на трассе М-12 «Восток» ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Временно не было движения на участке 684—836 км (от Канаша до Шали). Заторы удалось устранить только к 13.30. Водителям рекомендовали отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки.



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Галия Гарифуллина