Ограничения движения продолжают действовать на пяти участках М-12 и М-5 в Татарстане

ГУ МЧС по Татарстану сообщило о снятии ограничений движения по всем участкам федеральных трасс М-7 «Волга», Р-239, Р-241, А-295 и А-151 в Татарстане.

Ограничение движения продолжает действовать для всех видов транспорта в республике на пяти федеральных дорогах:

М-5 «Урал» (4 участка протяженностью 30 км) в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км) и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км);

М-12 «Восток» Москва - Казань на 1 участке с 684 по 834 км (протяженность 150 км).

МЧС переведено в режим повышенной готовности. Были приняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойного движения и функционирования ЖКХ в сложных погодных условиях. Оперативные группы направлены в места с наиболее сложной обстановкой, информация об изменении ситуации доводится до водителей по радио каждые 30 минут.

С 16.00 в Татарстане открыли движение для автобусов и грузового транспорта и отменили временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования.

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку.



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Маргарита Головатенко