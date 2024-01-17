«Я принял колонию с долгами 156 миллионов»: начальника казанской колонии отправили под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под домашний арест до 15 марта отправили действующего начальника казанской колонии №2 Марата Сайфутдинова. Такое решение только что принял Приволжский райсуд столицы Татарстана, отказавшись водворять в СИЗО признающего причастность ко взяткам полковника внутренней службы, сообщает с места журналист «Реального времени».



О крайней мере пресечения суд просил следователь по особо важным делам Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников и старший помощник прокурора района Чулпан Шаехова. Сам обвиняемый и его адвокат Аскар Нурмухаметов предлагали более мягкую меру пресечения.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании выяснились несколько новых фактов. Во-первых, уголовное дело в СК возбудили на основании разработки сотрудников службы безопасности УФСИН по Татарстану и оперативников УФСБ. Во-вторых, показания против начальника колонии дал не только осужденный за наркотики гражданин Андреев, но и три секретарши начальника колонии, подтвердившие, что передача продуктов от родственников зэков была неоднократной и они сами составляли списки необходимого.

По данным источников «Реального времени», алкоголя и излишеств в виде ананасов и креветок в этом «меню» не было. Продукты расходовались на питание сотрудников колонии и приглашенных гостей, в том числе — проверяющих.

В-третьих, заявлять о даче взяток гражданину начальнику осужденный к 12 годам колонии Андреев начал после того, как ему не только отказали в обещанном УДО, но и перевели в другую казанскую колонию.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В-четверых, на заседании сам Сайфутдинов подтвердил — вину признает. Правда, детально рассказывать о своих преступлениях не стал.

— Осознавая, что начальник колонии за все отвечает — я признаю... Противодействовать следствию не намерен, — заявил он и, парируя доводы следствия о возможном давлении, сказал: — Это невозможно. Меня, скорее всего, уже уволили — насколько я знаю, служебная проверка проведена.

Далее Сайфутдинов напомнил суду о своих заслугах. «Учитывая, сколько лет я проработал в системе и сколько сделал для этой системы... Довольно-таки много. Эту колонию я принял с долгами 156 миллионов рублей... Сегодня задолженность практически сведена к нулю. Все для этого было сделано... Поэтому я со следствием сотрудничал. Прошу учесть эти факты и дать домашний арест».

Адвокат Аскар Нурмухаметов поддержал своего клиента, указав, что основные свидетели уже допрошены и их показания закреплены очными ставками с Сайфутдиновым, на которых он подтвердил сказанное свидетелями. Также защитник напомнил о большом количестве наград полковника за службу и на отсутствие у него не только желания скрываться, но и загранпаспорта.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Нурмухаметов указывал — несколько лет назад Сайфутдинов перенес операцию по трепанации черепа и нуждается в наблюдении врачей. «В условиях СИЗО его состояние может ухудшиться», — полагает защитник.

Категорически против домашнего ареста выступал следователь Скрипников. «Поскольку надзор и обеспечение этой меры пресечения будут возложены на сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, которые знакомы с ним (обвиняемым, — прим.ред.) лично или опосредованно и могут способствовать нарушению меры пресечения...»

Напомним, уголовные дела против начальника казанской «двойки» возбудили в Приволжском отделе Следкома по РТ по материалам оперативников 15 января. Четыре эпизода квалифицировали как получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание за каждое такое преступление — 8 лет лишения свободы. По пятому эпизоду Сайфутдинову инкриминируют получение взятки в крупном размере путем вымогательства (п.п. б, в ч.5 ст. 290 УК РФ), преступление считается тяжким и наказывается сроком от 7 до 12 лет колонии строгого режима.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Все взятки, как полагают силовики, полковнику передавал один зэк. Еще в 2015 году в Кирове его приговорили к 12 годам «строгача» за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, а отбывать наказание отправили на казанскую «зону». По версии СК, именно у этого осужденного гражданин начальник неоднократно требовал приобретения товаров и оплаты услуг в обмен на обещания в послаблении режима содержания и содействия в условно-досрочном освобождении.



Приводим фабулу всех пяти эпизодов на 396 тысяч рублей, раскрытую нашими источниками:

взятка телевизором и музыкальным центром на 16 тысяч рублей в период с 1 по 30 июня 2021 года. Эта техника, по данным силовиков, была установлена в служебном кабинете начальника;

взятка оплатой 200 тюльпанов на сумму 50 тысяч рублей для личных нужд начальника — с 1 по 31 марта 2022 года. За рамками заседания прозвучало — цветами Сайфутдинов поощрил подчиненных дам в целях поднятия личного авторитета;

взятка путем оплаты услуги — ремонта BMW начальника за 70 тысяч рублей в период с 1 по 31 мая 2022 года. Данный автомобиль 15 января был изъят силовиками;

взятка 50 курами на 50 тысяч рублей с 1 марта по 31 мая 2023 года;

взятка продуктами питания на общую сумму 210 тысяч рублей с декабря 2020 по июнь 2023 года: тут, по версии следствия, начальник ИК изначально выставил условие о ежемесячных продуктовых траншах на 30 тысяч.

После оглашения судебного решения Сайфутдинова выпустили из стеклянного «аквариума». По данным источников «Реального времени», в деле начальника могут появиться новые эпизоды.



Ирина Плотникова