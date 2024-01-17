Пользователи Казани жалуются на сбои в WhatsApp

Фото: скриншот realnoevremya.ru/downdetector.brandanalytics.ru

Сбои в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются вечером в среду, 17 января. Это подтверждают данные сервиса Downdetector.

Большинство пользователей (90%) оставляли отзыв о том, что мессенджер не работает. По 6% отметили трудности с получением и отправкой сообщений, а еще проблемы с приложением.

Также на сбои жаловались жители Москвы, Туймазов, Нижнекамска, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.



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Маргарита Головатенко