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Раис Татарстана встретился с членами инициативной группы регионального избирательного штаба

19:39, 17.01.2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба раиса в регионе.

Встреча прошла в формате обеда. В ней принял участие Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он объявил, что принял решение в качестве доверенного лица Владимира Владимировича вести соответствующую работу в Татарстане.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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