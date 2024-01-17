Раис Татарстана встретился с членами инициативной группы регионального избирательного штаба
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба раиса в регионе.
Встреча прошла в формате обеда. В ней принял участие Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Он объявил, что принял решение в качестве доверенного лица Владимира Владимировича вести соответствующую работу в Татарстане.
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