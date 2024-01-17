Вневедомственная охрана за год раскрыла 336 преступлений

В течение прошедшего года на постах и маршрутах патрулирования наряды службы выявили 336 различных преступлений. Такие данные были озвучены на коллегии ведомства.

Из них 221 преступление было раскрыто на охраняемых объектах. Также сотрудники задержали 25 лиц, находившихся в федеральном розыске.

Кроме того, за 2023 год подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Татарстану обеспечили охрану свыше 15,5 тысячи объектов различных форм собственности и более 34 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. Группы задержания более 60 тысяч раз отправлялись на выезды по сигналам «тревога».

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