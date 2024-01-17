Из-за непогоды в Казани задерживают рейсы самолетов

Порывы ветра и плохая видимость не позволили осуществить посадку в Казани самолетов из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка. Кроме того, в столице Татарстана были задержаны несколько рейсов на вылет.

— В ночь 16 на 17 января по причине того, что фактические метеоусловия (порывы ветра до 20 м/с, видимость менее 2 000 метров) не позволили осуществить посадку некоторых воздушных судов в аэропорту Казань, ушли на запасные аэродромы самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы аэропорта Казань Адель Гатауллин.

По его словам, несколько рейсов на вылет также были задержаны. «На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорту Казань осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа», — добавил он.

Согласно данным онлайн-табло, были задержаны рейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Горно-Алтайск и Калининград.



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Галия Гарифуллина