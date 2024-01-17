В 2024 году Татарстан начнет экспортировать фиджитал-игры в Африку

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru Федерацией фиджитал-спорта РТ

Федерация фиджитал-спорта Татарстана провела турнир по фиджитал-играм среди студентов, приехавших учиться в казанских вузах из стран Африки. На турнире собрались 20 участников из Замбии, Нигерии, Камеруна, ЮАР, Бенина, Намибии, Зимбабве, Малави, Ботсваны и других стран Африки. Они учатся в ведущих университетах республики: КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГМУ, КГЭУ.



предоставлено для realnoevremya.ru Федерацией фиджитал-спорта РТ

Соревнования прошли по двум дисциплинам — фиджитал-футболу и фиджитал-гонкам. Физическая часть соревнований проходила в спорткомплексе «Физра» (футбол) и в центре «Форсаж» (гонки). Диджитал-часть — в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева. На торжественном открытии мероприятия присутствовал министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

По окончании спортивной программы для участников провели экскурсию по ИТ-парку. Все студенты по итогам соревнований были награждены благодарственными письмами, победители и призеры получили ценные призы.

Вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев комментирует:

— Фиджитал-игры — это спорт, придуманный в России. Он гармонично развивает человека и следует за современными трендами. Мы должны им гордиться и распространять по всему миру! В том числе нашу федерацию интересует и Африка — интенсивно развивающийся мировой регион, который стремится быть в авангарде мировых тенденций. Страны Африки в последние годы налаживают активное взаимодействие с Россией в целом и с Татарстаном в частности. Не побоюсь сказать, что Африка берет пример с России и Татарстана. Думаем, и в области фиджитал-спорта у нас получится плодотворно поработать, представить наш новый спорт на этом континенте. В этом году мы проведем несколько локальных чемпионатов по фиджитал-дисциплинам в разных странах Африки, и, возможно, первыми эмиссарами этого спорта в своих странах станут участники сегодняшнего турнира!

предоставлено для realnoevremya.ru Федерацией фиджитал-спорта РТ

Людмила Губаева