Московский суд оштрафовал Amazon Web Services более чем на 240 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», московский суд назначил организации Amazon Web Services, Inc. оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства.

Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы организацию Amazon Web Services, Inc. признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.49 КоАП России и назначили ей административный штраф в размере 240 469 997 руб. 13 коп.





Напомним, сегодня мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы также назначил иностранным хостинг-провайдерам Bluehost Inc. и Kamatera Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей.



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Галия Гарифуллина