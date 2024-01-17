Глава МВФ: «Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой»

Показатели мировой экономики за 2023 год оказались лучше ожиданий. Это позволяет говорить о том, что в этом году она получит импульс к развитию. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

— Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой. 2023 год [его показатели] немного лучше, чем мы ожидали, — сказала она в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии.

В этой связи, по ее мнению, можно говорить о том, что мировая экономика получит хороший импульс в 2024 году.

Георгиева ранее заявляла, что международное сообщество может стать беднее и менее защищенным из-за происходящей фрагментации мировой экономики. Глава МФВ напомнила, что, согласно прогнозам, мировой ВВП может сократиться примерно на 0,2—0,7% из-за фрагментации системы международной торговли и новых ограничений в ней.



Напомним, МВФ в октябре прогнозировал рост мировой экономики на 2,9% в этом году.

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Илина Хакимова