«Держим на контроле»: Минстрой Татарстана — о ситуации в Чистополе

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прокомментировал ситуацию в Чистополе. Сейчас организована работа по определению характера аварии и понимания того, какое время потребуется для ее устранения.

— Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпидки систем теплоснабжения. «Восток-Энерго» на своей территории имеет свою скважину, от которой горячая вода поступает населению. Ситуацию держим на контроле, — рассказал он.

По его словам, для учебных заведений в Чистополе объявлен короткий день. В детские сады организован подвоз воды.

Раис Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о текущей ситуации с водоснабжением в Чистополе. Ему оперативно предоставляют всю актуальную информацию о происходящем. Он поручил правительству и местным властям организовать доставку воды для жителей города. Кроме того, по поручению Минниханова будет проведен анализ и разработаны предложения по передаче системы водоснабжения Чистополя под государственный контроль, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.

Напомним, вчера жители Чистополя в очередной раз остались без воды. Как рассказали «Реальному времени» местные активисты, эта проблема у них существует долгие годы, но обострилась в мае прошлого года. Ситуация с обрывами на сетях продолжилась и с началом этого года: сначала инцидент с отключением произошел 11 января, а теперь воды не стало еще и 15 января. По словам чистопольцев, в этот раз местные власти не организовали даже подвоз воды в дома, сославшись на недостаток техники. Как жители города уже на протяжении нескольких лет добиваются улучшения на сетях своими силами — в материале издания.



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