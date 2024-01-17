Татарстан снова накроет мощный снегопад

С 19 по 21 января на территории Татарстана выпадет 25—35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60—70% от месячной нормы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в четверг, 18 января, в регионе не ожидается существенных осадков, но уже в следующие трое суток республика будет находиться под влиянием активных циклонов с обильными осадками, метелями и сильным ветром, заносами на дорогах.

В пятницу, 19 января, ночью местами пройдет небольшой снег, а утром и днем ожидаются обильные осадки, сильный снег, мокрый снег и метели. Ветер усилится до 15—20 метров в секунду, а местами до 24 метров в секунду. Температуры ночью составят от -15 до -20 градусов, а утром до -15 градусов. Днем потеплеет до 0 градусов.



В выходные, 20 и 21 января, очередной циклон принесет сильные осадки и метели с ветром до 15—20 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах от -2 до -7 градусов, а дневные — от 0 до -5 градусов.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильной метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильном снеге и снежных заносах. Как республика справлялась со стихией — в обзоре «Реального времени».

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Айрат Назипов