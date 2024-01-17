Рустам Минниханов взял под контроль проблему водоснабжения в Чистополе

Раис Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о текущей ситуации с водоснабжением в Чистополе. Ему оперативно предоставляют всю актуальную информацию о происходящем, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.



Раис поручил правительству и местным властям организовать доставку воды для жителей города. Кроме того, по поручению Минниханова будет проведен анализ и разработаны предложения по передаче системы водоснабжения Чистополя под государственный контроль, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу. Их подготовят параллельно с ликвидацией последствий аварии.

Напомним, вчера жители Чистополя в очередной раз остались без воды. Как рассказали «Реальному времени» местные активисты, эта проблема у них продолжается долгие годы, но обострилась она в мае прошлого года. Ситуация с обрывами на сетях продолжилась и с началом этого года, сначала инцидент с отключением произошел 11 января, а теперь воды не стало еще и 15 января. По словам чистопольцев, в этот раз местные власти не организовали даже подвоз воды в дома, сославшись на недостаток единиц техники. Как жители города уже на протяжении нескольких лет добиваются улучшения на сетях своими силами — в материале издания.



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Галия Гарифуллина