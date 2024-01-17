В казанском метро вывели дополнительные составы из-за наплыва пассажиров

Из-за наплыва пассажиров в казанском метро вывели дополнительные составы. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— В связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене на линию выведены дополнительные составы для обеспечения быстрых и комфортных перевозок, — говорится в сообщении.

Напомним, пробки в Казани утром среды, 17 января, достигли 10 баллов. По городу наблюдается большое количество ДТП. Сложная дорожная ситуация — практически во всех районах столицы Татарстана.

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Галия Гарифуллина