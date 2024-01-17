В работе WhatsApp сбои — 81% жалоб приходится на ПФО
В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*) по всей России зафиксированы сбои. Согласно данным сайта «Сбой.рф», пользователи уже подали более 1,3 тысячи жалоб.
Подавляющее число россиян, столкнувшихся с этой проблемой, 81%, проживают в ПФО. Чаще всего в России WhatsApp не работал у жителей Башкирии (53% жалоб). Татарстан занимает второе место — на него приходится 15%. Кроме того, в топ-5 регионов, где не работал мессенджер, вошли Самарская (10% жалоб) и Нижегородская области (2%) — они заняли четвертую и пятую строчки рейтинга соответственно. Еще 1% жалоб подали жители Удмуртии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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