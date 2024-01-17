Равиль Кузюров: «Наблюдаем тенденцию снижения доли от реализации древесины»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Почти 1 млрд рублей (937,6 млн) выручили в минувшем году татарстанские лесники от реализации древесины, пиломатериалов и оказания услуг в области лесного хозяйства. При этом доля древесины в общей структуре выручки за последние три года значительно упала: с 84% до 63,7%. Проблема в том, что основной потребитель продукции — турецкий завод «Кастамону» в Елабуге снизил объемы закупок. Между тем лесничие сумели нарастить объемы в сфере оказания услуг с 16% до 36,3%. Поэтому глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров, выступая сегодня на профильной коллегии, поручил подчиненным активнее работать с арендаторами лесных угодий.



Воспроизводство леса на 5 га и борьба с шелкопрядом



Расширенное заседание коллегии глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров открыл докладом, в котором сначала привел общие данные о лесах республики:

в Татарстане 1,267 млн га леса;

лесистость составляет 17,5%;

средний возраст насаждений — 54 года;

запасы лесных ресурсов — 206 млн кубометров. В истекшем году одной из главных для министерства была работа по сохранению лесов. скриншот realnoevremya.ru слайдов Минлесхоза РТ

В истекшем году одной из главных для министерства была работа по сохранению лесов в рамках федерального и регионального проектов. Необходимо было восстановить лес в соотношении с вырубленными и погибшими насаждениями. План составлял 90,3%, но лесники перешагнули планку:



лесовосстановительные работы провели на площади 3,6 тыс. га;

в том числе искусственное лесовосстановление — 1,42 тыс. га;

защитные противоэрозионные насаждения — 1,2 тыс. га;

закладка защитных лесных насаждений в порядке компенсации выбросов парниковых газов — 500 га;

компенсационное лесовосстановление арендаторами лесных участков — 172 га.

— С учетом всех работ по закладке защитных насаждений и лесных культур в прошлом году нами работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади более 5 тысяч гектаров, — подчеркнул министр.



За год лесники запасли более 12 тысяч кг семян основных лесообразующих пород, в том числе хвойных семян — 730 кг. В питомнике вырастили более 34 млн штук посадочного материала.

Фонд пространственных данных РТ проводит оцифровку защитных лесных насаждений для выявления их реальной площади и установления границ. На сегодня оцифрованы леса 28 районов. Кроме того, продолжается работа по переводу непригодных для аграриев сельхозугодий в земли лесного фонда — на площади 1 836 га. В целях оценки санитарного состояния в Татарстане изучили более 39 тысяч га леса, по результатам составили 484 акта лесопатологического обследования.

— Прошлый год отметился серьезной вспышкой очагов непарного шелкопряда. Первые очаги наблюдались в 2022 году на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского, Черемшанского лесничеств республики — на территории более 50 тысяч га. В прошлом году проведены мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда, — сообщил Равиль Кузюров.

Прошлый год отметился серьезной вспышкой очагов непарного шелкопряда, сообщил Равиль Кузюров. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Угроза перехода огня на леса в девяти районах

Наряду с приумножением леса одной из основных задач остается государственный лесной контроль. Инспекторы выявили 282 случая нарушения лесного законодательства, сумма ущерба лесному фонду составила более 47 млн рублей. Было составлено 278 постановлений о привлечении к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 1,317 млн рублей, из которых взыскано 866 тысяч.

Еще одно приоритетное направление в работе лесничих — охрана лесов от пожаров. До начала пожароопасного сезона лесничества с муниципалитетами утверждают планы по предупреждению и тушению лесных пожаров, в масштабах республики разрабатывают сводный план. Оснащенность лесопожарных формирований составляла 455 человек и 355 единиц различной техники. За год провели 52 авиапатрулирования лесов.

Средняя продолжительность пожароопасного периода — 188 дней, в прошлом году она составила 196 дней, а количество возгораний — 986 случаев. Отдельно министр остановился на муниципалитетах, где возникает наибольшее количество таких происшествий. Угроза перехода огня на леса сохраняется в следующих районах: Нижнекамский (в 2023 г. — 166 случаев), Альметьевский (54 случая), Мамадышский (43 случая), Чистопольский (42 случая), Елабужский (39 случаев), Заинский (27 случаев), Лаишевский (27 случаев), Лениногорский (27 случаев), Высокогорский (24 случая).

Еще одно приоритетное направление в работе лесничих — охрана лесов от пожаров. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В республике завершили работу по установлению границ лесничеств на общей площади 1,232 млн га. На кадастровый учет поставили 392 тысячи га, или 32% лесного фонда РТ. Вместе с тем в ходе анализа выявили участки, в отношении которых отсутствуют правовые основания для приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости, из них:

16 тысяч 800 земельных участков с декларированной площадью, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства,

11 тысяч 300 участков, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах.

В части цифровизации лесного хозяйства основные направления — оказание услуг отрасли в электронной форме, государственное управление лесами и хозяйственная деятельность, контрольно-надзорная деятельность. Все 14 госуслуг, предоставляемых Минлесхозом РТ, переведены в электронный вид. А в рамках проекта «Цифровая модель РТ» Университетом Иннополис разработан автоматизированный сервис космического мониторинга лесоизменений, который позволяет оперативно выявлять изменения в лесном фонде (вырубки, гари, карьеры, строения, участки с лесопатологией). Также реализован проект по созданию цифровой базы данных о землях лесного фонда РТ.

Снижение объемов реализации древесины

Использование лесов — следующий важный блок отрасли. В соответствии с Лесным планом Татарстана расчетная лесосека составляет 2,2 млн кубометров в год. Основная доля расчетной лесосеки состоит из древесины мягколиственных пород. В прошлом году в республике освоили 821 тысячу кубов, или 36,8%.

Все 14 госуслуг, предоставляемых Минлесхозом РТ, переведены в электронный вид. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Кстати, Татарстан в минувшем году инициировал внесение поправок в Лесной кодекс России. Изменения позволят реализовать механизм последующего участия на аукционах лесхозов и тем самым увеличить освоение расчетной лесосеки. В минувшем году:

рубки ухода за лесом и санитарные рубки составили более 9 тыс. га;

заготовили 315 тыс. кубов ликвидной древесины;

для собственных нужд граждане заготовили 55 тыс. кубов древесины;

малым и средним бизнесом заготовлено 341 тыс. кубов;

арендаторами — 110 тыс. кубов.

В 2023 году в республике провели 12 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов МСП. Выставили 1 284 лота лесных насаждений в объеме 1,105 млн кубов на сумму 249 млн рублей. Продали 382 лота в объеме 271 тыс. кубов за 57 млн рублей. Основным потребителем заготавливаемой подведомственными учреждениями древесины по-прежнему остается резидент ООЭ «Алабуга» турецкая компания «Кастамону».



Основным потребителем древесины по-прежнему остается компания «Кастамону», которая снизила объемы закупок. скриншот realnoevremya.ru слайдов Минлесхоза РТ

Объем доходов подведомственных Минлесхозу бюджетных учреждений от реализации древесины, пиломатериалов и оказания услуг в области лесного хозяйства с учетом уплаченных налогов составил менее 1 млрд рублей (937,6 млн).

— За последние годы в структуре денежной выручки мы наблюдаем тенденцию к снижению доли от реализации древесины, товаров и увеличению доли поступления от оказания услуг, — заметил Равиль Кузюров и поручил лесничим более активно проработать с арендаторами лесных участков вопросы оказания профильных услуг.

По его словам, это могут быть работы по расчистке линейных объектов, компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению, другие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Поручил проработать вопрос с главами и исполкомами районов, бизнесом, чтобы «предпринять все возможные варианты увеличения доходов от оказания платных услуг».

В структуре выручки наблюдается снижение доли реализации древесины и увеличение доли поступления от оказания услуг. скриншот realnoevremya.ru слайдов Минлесхоза РТ

Позднее, как сообщил и. о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, в масштабах Поволжья было совершено 2 874 сделки по реализации древесины на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей.

В границах лесного фонда Татарстана работают 2 376 лесопользователей. Общая площадь лесных участков в пользовании — 323 тысячи га, в том числе в аренде — 231 тысяча га, в постоянном бессрочном пользовании — 92 тысячи га и в безвозмездном пользовании — 311 га.

Доходы в бюджеты всех уровней за использование лесов РТ составили 490 млн рублей, в том числе в бюджет республики — более 126 миллионов.

В лесной отрасли РТ сегодня трудятся 2 534 человека. Это 1 794 мужчины и 740 женщин. Средний возраст — 43 года.

Положительную оценку работе лесников дал на заседании коллегии первый татарстанский вице-премьер Рустам Нигматуллин. Ставя задачи на будущий год, замглавы правительства поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону и активно взаимодействовать с предприятиями в районах, где сохраняется высокая пожароопасность. Кроме того, продолжить работу по защите лесных угодий от насекомых-вредителей и по подготовке кадрового состава.