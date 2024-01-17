Прокуратура заинтересовалась рейсами, перенаправленными из Казани из-за непогоды

Казанский аэропорт не смог принять несколько пассажирских рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, поэтому самолеты были перенаправлены в другие города. Ими стали Екатеринбург, Уфа и Самара.

— Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Уфы и Самары. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в аэропортах этих городов работают мобильные приемные, где пассажиры могут получить консультацию и помощь. На период ожидания вылета в аэропорт Казань пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.



В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: +7 (910) 796-59-45.

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Галия Гарифуллина