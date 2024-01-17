Снегопад в Татарстане: улицы Казани утопают в снегу

12:00, 17.01.2024 45
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан оказался во власти мощного снегопада. Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями непогоды. Улицы и дороги оказались засыпаны толстым слоем снега, что вызвало затруднения в движении транспорта. Несмотря на все усилия, снегопад продолжает создавать проблемы для жителей Татарстана. Из-за снежных заносов и гололеда увеличилось количество аварий на дорогах.


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