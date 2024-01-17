В Казани вечером в среду пробки достигли 8 баллов
В Казани вечером в среду пробки достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии наблюдаются на Горьковском шоссе, улицах Фрунзе, Тэцевской, Вишневского, Даурской, Фермерском шоссе, проспекте Альберта Камалеева, перекрестке Фучика и Минской. Движение на этих участках затруднено.
Особенно напряженные ситуации на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Краснококшайской, проспекте Ямашева, Фрунзе, Марселя Салимжанова, Ноксинском спуске.
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