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В Казани вечером в среду пробки достигли 8 баллов

17:55, 17.01.2024 1

В Казани вечером в среду пробки достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на Горьковском шоссе, улицах Фрунзе, Тэцевской, Вишневского, Даурской, Фермерском шоссе, проспекте Альберта Камалеева, перекрестке Фучика и Минской. Движение на этих участках затруднено.

Особенно напряженные ситуации на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Краснококшайской, проспекте Ямашева, Фрунзе, Марселя Салимжанова, Ноксинском спуске.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:09
    Это еще по-божески, учитывая условия
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