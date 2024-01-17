В Татарстане отсутствует дефицит бананов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане нет дефицита бананов на фоне новостей о беспорядках в Эквадоре. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении Россельхознадзора по республике. Между тем Эквадор является ключевым поставщиком экзотических фруктов в России. Подробности — в материале «Реального времени».

Что произошло?

Эквадор начал попадать в новостную повестку мировых СМИ еще с 7 января. В тот день из тюрьмы сбежал лидер преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара. Вскоре заключенные один за другим начали устраивать бунты в других тюрьмах страны, где содержатся представители мафии.

Уже 9 января в Эквадоре вспыхнули массовые беспорядки. Кадры, на которых неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию государственного телеканала TC Television и взяли в прямом эфире в заложники ведущих, облетели весь мир. Тогда сотрудников СМИ удалось освободить, а преступники были задержаны. Но волна насилия начала охватывать и другие уголки страны, из-за чего властям пришлось задействовать не только все силы полиции, но и национальную армию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране комендантский час, школьников и студентов перевели на удаленное обучение. Началась охота на преступников.

Спустя несколько суток страсти поутихли. На днях военным и полицейским Эквадора удалось освободить всех заложников, взятых в плен взбунтовавшимися заключенными в ходе беспорядков в стране. Но ситуация в стране все еще нестабильная, сообщают местные СМИ.

Эквадор — ключевой поставщик бананов в Россию

В 2023 году Эквадор поставил в Россию 1,3 млн тонн бананов. Также в страну ввозят фрукты из Колумбии и Коста-Рики, но именно Эквадор является главным поставщиком бананов в Россию, следует из данных Россельхознадзора.

Из-за беспорядков в стране Южной Америки появились опасения, что российские покупатели могут остаться без бананов. Однако пока о такой ситуации говорить не приходится. По крайней мере Татарстан не испытывает проблем с этими фруктами.

— Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан сообщает, что прямого импорта подкарантинной продукции, в том числе фруктов из Эквадора, в Республику Татарстан не осуществляется. Проблем с поставками фруктов на сегодняшний день не наблюдается, — сообщили нам в ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по региону Альберт Кадыйров в разговоре с корреспондентом «Реального времени» объяснил, что фрукты из Эквадора поступают в республику из распределительных центров, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Он объяснил, что каких-либо сложностей с их поставками не наблюдается.

В случае возникновений каких-либо проблем страна сможет переориентироваться на другие рынки, как это было сделано после введения санкций. Как напомнил собеседник «Реального времени», европейские страны перестали поставлять в Россию различные фрукты. Например, польские яблоки и груши могут заменить товары из Азербайджана или других государств ближнего зарубежья.

По состоянию на 9 января, килограмм бананов в Татарстане стоил в пределах 143 рублей. По сравнению с 25 декабря они выросли в цене на 2,39 руб.

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Айрат Назипов