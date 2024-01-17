Аварийные комиссары помогли более чем 100 водителям, застрявшим в снежном плену на М-12

Аварийные комиссары и спецтехника освободили более 100 машин из снежных заторов на трассе М-12 «Восток» в Татарстане. Проезжая часть была перекрыта на участке от 684-го до 836-го км из-за сильного снегопада, который принес от 35 см до 1 м снега.



С вечера 16-го до полудня 17 января аварийные службы проводили операцию по спасению водителей и пассажиров, застрявших в снегу. Комиссары доставляли им горячие напитки и бензин, а также помогали буксировать машины. К 13:00 все пользователи были освобождены из снежного плена.

Сейчас на месте работают специалисты эксплуатирующей организации и тяжелая строительная техника, чтобы очистить дорогу от снега. Более 40 единиц спецтехники привлечены к этой работе.

— Ситуация на дороге М-12 в Татарстане постоянно находится под мониторингом. Произошло стихийное бедствие в виде снегопада с наложением штормового ветра. Так получилось, что за полдня выпало 35 см снега, и боковым штормовым ветром с полей на проезжую часть нанесло — местами переметы до метра высотой. Для того, чтобы справиться с этими наносами, мы привлекли дополнительную тяжелую технику, с помощью которой эти снежные волны разрушили, с проезжей части убрали. Комбинированные дорожные машины сейчас пошли обрабатывать проезжую часть, — рассказал директор Казанского филиала Госкомпании «Автодор» Руслан Мусин.

По его словам, на линии работали шесть военных комиссаров. Они старались по возможности оказывать содействие людям.

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Маргарита Головатенко