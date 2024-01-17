СК просит отправить в СИЗО начальника казанской колонии

Сегодня в Казани суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для задержанного полковника УФСИН по Татарстану, начальника колонии №2 Марата Сайфутдинова. Сотрудники СК будут просить заключения под стражу подозреваемого в получении пяти взяток от осужденного на общую сумму почти 400 тысяч рублей, сообщает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, 52-летнего офицера задержали 15 января после обыска в его доме. На работе он в тот день так и не появился, а две следующие ночи провел в стенах полицейского изолятора временного содержания.

Уголовные дела против начальника казанской «двойки» возбудили в Приволжском отделе Следкома по РТ по материалам оперативников 14 и 15 января. Четыре эпизода квалифицированы как получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ), максимальное наказание за каждое такое преступление — 8 лет лишения свободы. По пятому эпизоду Сайфутдинову инкриминируют получение взятки в крупном размере путем вымогательства (п.п. б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ), преступление считается тяжким и наказывается сроком от 7 до 12 лет колонии строгого режима.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все взятки, как полагают силовики, полковнику передавал один зэк. Еще в 2015 году в Кирове его приговорили к 12 годам «строгача» за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, а отбывать наказание отправили на казанскую «зону». По версии СК, именно у этого осужденного гражданин начальник неоднократно требовал приобретения товаров и оплаты услуг в обмен на обещания в послаблении режима содержания и содействия в условно-досрочном освобождении.

Приводим фабулу по эпизодам, раскрытую нашими источниками:

взятка телевизором и музыкальным центром на 16 тысяч рублей в период с 1 по 30 июня 2021 года;

взятка оплаты 200 тюльпанов на сумму 50 тысяч рублей для личных нужд начальника — с 1 по 31 марта 2022 года;

взятка путем оплаты услуги — ремонта авто начальника за 70 тысяч рублей в период с 1 по 31 мая 2022 года;

взятка 50 курами на 50 тысяч рублей с 1 марта по 31 мая 2023 года;

взятка продуктами питания на общую сумму 210 тысяч рублей с декабря 2020-го по июнь 2023 года: тут, по версии следствия, начальник ИК изначально выставил условие о ежемесячных продуктовых траншах на 30 тысяч.

Как отмечают источники «Реального времени», признавать вину Сайфутдинов начал практически сразу после задержания. Подтвердил факт покупки за счет осужденного оргтехники и оплату услуг автосервиса, но при этом отрицал истории с масштабной закупкой цветов и продуктов питания.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Несмотря на частичное признание, следователь Евгений Скрипников намерен ходатайствовать о самой суровой мере пресечения. Интересы задержанного представляет адвокат Аскар Нурмухаметов.

На вопрос журналистов о признании вины Сайфутдинов до начала заседания ответил: «Признаю». Что именно признает — уточнять не стал, сказал, что журналисты все узнают на заседании.

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