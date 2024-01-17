За год сотрудники Росгвардии задержали 147 человек

За 2023 год сотрудников Росгвардии привлекли к выполнению свыше 700 служебно-боевых задач и специальных мероприятий. Во время них было задержано 147 человек, в том числе 11 подозреваемых в преступлениях экстремистской и террористической направленности. Информацию озвучили на коллегии ведомства.

Изъято из незаконного оборота девять единиц огнестрельного оружия, более 260 различных боеприпасов и около 12 килограммов взрывчатых веществ.

Специалисты-взрывотехники ОМОН выполнили около 180 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов. В результате было обнаружено и обезврежено 106 взрывоопасных предметов.

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