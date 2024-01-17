В Казани снова вырастет стоимость услуг на погребение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти вновь хотят повысить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. Последний раз цену увеличили в прошлом году, выяснило «Реальное время».

Услуги подорожают на 7,4%

Стоимость вышеуказанных услуг может вырасти уже с 1 февраля 2024 года. Новая цена составит 8 370 рублей 90 копеек. Таким образом, она поднимется на 577 рублей и 42 копейки.

Почти половина суммы приходится непосредственно на погребение — рытье могилы и захоронение. Эту услугу оценили в 3 764 рубля 97 копеек (было — 3 505 рублей 56 копеек).



Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, обойдется в 2 729 рублей 26 копеек. Услуга подорожает на 188 рублей и 32 копейки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Перевозку тела или останков умершего на кладбище из расчета 3 часа оценили в 1 875 рублей 71 копейку. Стоимость вырастет на 129 рублей и 25 копеек.

Лишь услуга оформления необходимых для погребения документов остается бесплатной.

Напомним, в 2020 году стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению в Казани, составляла 6 124 рубля 86 копеек. Спустя год она выросла на 300 рублей и 12 копеек. В 2023-м стоимость услуг достигла уже 7 793 рублей 48 копеек.

Нормативы изменили с 2015 года

С начала этого года в Казани утвердили новые нормативы финансовых затрат на содержание городских кладбищ. Их увеличили впервые с 2015 года.

Так, на 67,97 рубля выросла стоимость услуги выноса мусора вручную до контейнеров (396,93 руб.), а выноса мусора механизированным способом — почти на 100 рублей (446,21 руб.)

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также подорожали следующие виды услуг:

ручная уборка аллей с твердым покрытием — 3,90 руб. за 1 кв. м (было — 3,73);

механизированная уборка аллей с твердым покрытием — 0,28 руб. за 1 кв. м;

ручная уборка снега — 2,84 руб. за 1 кв. м (было — 2,51);

механическая уборка снега — 0,23 руб. за 1 кв. м (было — 0,17);

косьба травы — 4,17 руб. за 1 кв. м;

косьба травы механизированным способом — 0,27 руб. за 1 кв. м.



Содержание мест захоронения и систематическую уборку территории кладбищ поручили Управлению по организации ритуальных услуг Казани.

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Айрат Назипов