Итоги дня: повышение ключевой ставки до 16%, визит Силуанова в Казань, отца девочки-стрелка выпустили из СИЗО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 декабря:
- Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря решил повысить ключевую ставку на один процентный пункт — до 16% годовых. Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ близок к завершению цикла повышения этого параметра. При этом, по ее словам, на сегодняшний день Центробанк не наблюдает предпосылок к его уменьшению.
- Президент России Владимир Путин попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Кроме того, глава государства призвал подумать на тему сохранения субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.
- Министр финансов России Антон Силуанов прибыл в Казань, где принял участие в совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана. На ней глава Минфина выслушал предварительный отчет об исполнении бюджета-2023, увидев в нем «аппетитный» профицит в 50 млрд рублей и подросшие на 10% собственные доходы — до 467 млрд рублей. Вместе с этим он отметил, что экономическая ситуация может стать непредсказуемой.
- В свою очередь, раис Татарстана Рустам Минниханов высказался по поводу перехода на единый налоговый счет (ЕНС), запущенный с 1 января 2023 года. После жалоб регионов федеральные власти пошли на уступки и согласились возвращать им доходы в приоритетном порядке. С 1 января 2024 года доходы от НДФЛ будут возвращаться в муниципальные бюджеты два раза в месяц, а не один, как было в этом году.
- Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что пассажирских самолетов Ту-214 в Казани должны и могут собирать не 20 штук в год, а 100. По его словам, эта модель является единственной импортозамещенной на 100%, а по своим параметрам она не уступает ни европейским, ни американским воздушным судам.
- Также Коробченко рассказал, что Татарстан может переманивать специалистов из других регионов зарплатами. По словам министра, в настоящее время в республике одни из самых высоких заработных плат, которые практически достигают московского уровня.
- В Кабмине России обсудят поддержку малого и среднего бизнеса и соцпредприятий, а также правовой механизм оплаты сверхурочной работы. Планируется, что будет установлен механизм оплаты переработок, исходя из определенной работодателем зарплаты.
- Кроме того, правительство еще на один год продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Запрет будет действовать до конца 2024 года. Напомним, он не распространяется на объекты высокого и чрезвычайно высокого риска.
- За 2022 год совокупная задолженность резидентов других стран перед Россией составила почти $29 млрд. Это на $2,3 млрд (или 8,7%) больше, чем годом ранее. Всего на конец прошлого года непогашенную задолженность имели 37 стран.
- Инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Причиной стало то, что во время проверки лифтового оборудования в многоэтажках на ул. Аделя Кутуя он обнаружил нарушения, но вместо штрафа выдал предупреждение взамен того, что ТСЖ будет начислять его сыну зарплату за отсутствие на работе.
- В Москве состоялось завершающее пленарное заседание осенней сессии Государственной думы в 2023 году. Традиционно итоги ее работы подвел председатель ГД Вячеслав Володин, заявивший, что за этот год депутаты приняли 694 закона.
- Также на последнем заседании осенней сессии Вячеслав Володин дал профильным ведомствам поручение контролировать стоимость яиц и курятины. По его словам, цены на рынке действительно растут.
- Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей куриных яиц. Так, крымские компании «Партизан» и СП «Октябрьское» допустили рост цен до 94%. Обе фирмы одновременно повысили их, не поменяв общие условия обращения товара. Кировское УФАС выявило факт повышения со стороны производителей ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С июня по октябрь этого года цена продукции этих компаний выросла до 60%.
- Вместе с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен в стране. По его словам, в каждом регионе могут быть разные особенности, но обо всех случаях необходимо детально докладывать правительству.
- Госдума приняла законопроект об «Играх будущего» во втором и сразу третьем чтениях. Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани в 2024 году. В документе окончательно закреплены цели соревнований, полномочия организаторов, а также другие необходимые положения для их проведения.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лидеры некоторых европейских государств регулярно непублично обращаются к России с просьбой обсудить конфликт с Украиной и ее будущее. По его словам, Россия готова обсуждать эти вопросы при условии, что у собеседников не будет желания ущемлять законные интересы страны и ее граждан.
- Президент Франции Эммануэль Макрон готов возобновить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он указал на то, что не менял свой номер телефона. Стороны продолжали разговор в течение некоторого времени после начала спецоперации, добавил французский лидер.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране начинают реализовывать масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. По его словам, такие маршруты должны сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом, а также соединить столицу с Белоруссией, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону.
- На мероприятия для детей и молодежи в столице Татарстана потратят более 1,4 млн рублей. Они будут проведены в течение следующего года. В перечень войдет сразу шесть событий: подведение итогов конкурса студенческих советов общежитий, Татарча Stand Up, благотворительная акция «Елка желаний. Казань» и другие.
- Застройщику жилого комплекса «Евразия» удалось убедить суд снять арест со счетов компании, заменив обеспечительную меру на запрет сделок с имуществом. Получив возможность распоряжаться деньгами, он планировал достроить паркинг в ЖК. Однако оппонент девелопера ИП Ильнур Саитов добился приостановки решения до рассмотрения своей жалобы.
- В Татарстане утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Так, например, в Казани с 1 июля по 31 декабря 2024 года максимальная индексация размера платы составит 15,7%. Такой же показатель установлен в Набережных Челнах.
- Разработчика портала univer.tatar и IT-координатора образовательной платформы «Ачык университет» Райнура Хасанова избрали новым председателем Всемирного форума татарской молодежи. На этом посту он заменит Ленарию Муслюмову, работавшую с августа 2019 года.
- МВД России приняло порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотников для защиты жизни и здоровья населения. Согласно ему сбить БПЛА можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».
- Брянский областной суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска. Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.
- Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна откажется от версии, в которой Россия виновата в крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. По его словам, время теорий заговора и лжи закончилось.
- Компания из Венгрии рассматривает Татарстан как площадку для открытия завода. Фирма хочет производить на территории республики флаконы для фармацевтики. Детали проекта обсудят уже в январе следующего года, когда руководство венгерской компании посетит регион.
Ключевые события 660-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, в период с 9 по 15 декабря Вооруженными Силами нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов», а также Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск. Потери украинских войск за неделю составили свыше 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка. Общие потери украинских войск за неделю составили до 1 100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских войск за неделю на данном направлении составили более 1 580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка и Левадное. Потери украинских войск составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка. Потери украинских войск на данном направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 550 самолетов, 258 вертолетов, 9 696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 078 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 336 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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