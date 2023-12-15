Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об «Играх будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума приняла законопроект об «Играх будущего» во втором и сразу третьем чтениях. Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани в 2024 году. В документе окончательно закреплены цели соревнований, полномочия организаторов, а также другие необходимые положения для их проведения.

Указывается, что турнир будет должен проводиться минимум по двум спортивным дисциплинам раз в год или раз в четыре года.

Уточняется, что периодичность турниров определена законом «за исключением случаев, установленных актами» президента или правительства РФ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главной целью турнира, согласно законопроекту, является продвижение и популяризация на национальном и международном уровне «видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии», предоставление спортсменам возможности показать и развить свои навыки, а также наладить контакты между участниками, тренерами и судьями.



Организатором мультиспортивных игр должно выступать юридическое лицо, принимающей стороной — субъект РФ или муниципальное образование, заключившее с организатором договор, передает ТАСС.

Помимо этого, поправками ко второму чтению в законе уточнили ряд понятий, которые были утверждены в первом чтении.

Например, если в первой редакции проекта речь шла о спортсменах, демонстрирующих «спортивное мастерство посредством использования программ для электронных вычислительных машин», то в итоговой версии говорится о совмещении элементов физической состязательной деятельности, компьютерного оборудования и результатов интеллектуальной деятельности, «включая программы для электронных вычислительных машин и аудиовизуальные произведения».



«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова