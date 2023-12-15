«Угрожал блокированием ввода дома»: застройщик «Евразии» обвинил в давлении партнера сына Бориса Петрова

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта наш.дом.рф

Застройщику многострадального жилого комплекса «Евразия» удалось убедить суд снять арест со счетов компании, заменив обеспечительную меру на запрет сделок с имуществом. Получив возможность распоряжаться деньгами, он планировал достроить паркинг в ЖК. Однако оппонент девелопера ИП Ильнур Саитов добился приостановки решения до рассмотрения своей жалобы. Бизнесмена причисляют к давним партнерам семьи Бориса Петрова, требующей сотни миллионов рублей за передачу земли компании и содействие в достройке долгостроя в Кировском районе.



Оригиналы утеряны, соглашения переподписывали



Застройщик ЖК «Евразия» погряз в судебных тяжбах с семьей Бориса Петрова и его окружением. СЗ «АМГ» оспаривает соглашение с Ильнуром Саитовым, давним партнером и доверенным лицом сына экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Сергея Петрова. Бенефициары компании прямо называют сделку кабальной. Новая совладелица компании Елена Белотелова подала иск к Саитову, потребовав признать документ недействительным.

Предпринимательница предлагала возместить Саитову лишь стоимость участка и бытовки — 3,5 млн рублей, на месте которой был построен жилой корпус. Поскольку инвестору уже было выплачено 5 млн рублей, то в качестве возмещения она предлагала заплатить лишь 1,46 млн. В суде ее представитель просил назначить экспертизу, чтобы выяснить, когда фактически изготовили основной договор от 25 декабря 2017 года, допсоглашения от 1 и 6 июля 2022 года и акт об исполнении последнего.



Застройщик ЖК «Евразия» погряз в судебных тяжбах с семьей Бориса Петрова (на фото) и его окружением. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Саитов возражал против экспертизы. Пояснил, что в октябре 2022-го соглашения переподписывали, так как оригиналы были утеряны, а к исполнению договора стороны приступили в 2017—2018 годах. И в мае прошлого года застройщик сам перечислил деньги, ссылаясь на прежний договор. По его словам, второй учредитель СЗ «АМГ» Александр Телегин получал разрешения на строительство, строил дома, вводил их в эксплуатацию. На тот момент он был единственным участником общества, и одобрения сделки не требовалось. Белотелова вошла в капитал фирмы только в 2019 году. При этом она была осведомлена о деятельности общества, поскольку была заместителем директора, уверял ИП. К тому же срок исковой давности пропущен.



Документы подписаны «под давлением»

Сам Телегин в суд не явился, но в отзыве указал, что соглашение от 25.12.2017 г. заключал 09.10.2022 г. Этот договор и остальные документы он «был вынужден подписать».

— Подписаны спорные документы 09.10.2022 года под давлением ИП Саитова И.Д. Ответчик угрожал блокированием ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого на тот момент было практически завершено, — приводится его позиция в материалах дела.

Еще одним аргументом Телегина стали печати его же компании на документах. В суд представили соглашение с двумя оттисками, в одном из которых есть словосочетание «Специализированный застройщик», но это наименование внесли в ЕГРН только в 2019 году. Следовательно, соглашение не могло быть подписано раньше указанной даты, заявил он. А также добавил, что при заключении сделки не получил согласие второго совладельца компании, Белотеловой, и «ранее данного соглашения не было».



Ответчик угрожал блокированием ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. скриншот realnoevremya.ru сайта наш.дом.рф

В ходе процесса выяснилось, что запись о компании была внесена в ЕГРЮЛ в апреле 2014 года как ООО «Специализированный застройщик «АМГ». Директором является Александр Телегин, он же до мая 2019 года был единственным участником общества. В дальнейшем он сохранил 84,62% долей компании, а 15,38% получила Белотелова. Еще в декабре 2017-го Телегин, будучи единственным собственником, одобрил крупную сделку — заключение соглашения с Саитовым о передаче его земли и объектов недвижимости для строительства многоквартирного жилого комплекса, а также оказании всестороннего содействия в подготовке участков для этих целей. Саитов владел зданием бытовки в 60 «квадратов» и арендовал у города участок в 1,2 га. По соглашению, после ввода ЖК Телегин обязался выплатить предпринимателю 350 млн рублей.

Белотелова заявила, что как соучредитель общества ничего не знала о спорном договоре и дополнительных соглашениях, добавив, что Телегин ее согласия на сделку не получал.

Как пояснили стороны, еще в феврале 2017 года город сдал в аренду спорный участок компаниям «Импэк» и «Арфин», в дальнейшем первую фирму заменила «Поволжская экологическая компания», а ее, в свою очередь, Сергей Петров и Ильнур Саитов. Последний заключил договор с Телегиным о передаче участка под строительства дома в ЖК «Евразия».

Суд с доводами застройщика не согласился, указав, что сделка с Саитовым позволила компании реализовать масштабный инвестпроект по строительству ЖК «Евразия». Кроме того, не представлены доказательства, что оспариваемым соглашением причинены убытки. Напротив, актом оказания услуг от 6 июля 2022 года стороны зафиксировали, что инвестор выполнил принятые на себя обязательства в полном объеме, а компания претензий по объему и срокам выполнения обязательств не имеет. Что касается другой даты подписания договора, как следует из пояснений ответчика, главной целью заключения соглашения от 25.12.2017 г. было получение необходимого земельного участка для строительства многоквартирных домов и получения прибыли от продажи квартир.



— На момент включения общества в строительство ЖК «Евразия» корпус А был уже построен предыдущим застройщиком, однако соседние земельные участки, на которых необходимо было возводить три следующих корпуса, не подходили по своим характеристикам (размеры, назначение, наличие коммуникаций и прочего) для застройки, — говорится в материалах дела.

Суд с доводами застройщика не согласился, указав, что сделка с Саитовым позволила компании реализовать масштабный инвестпроект по строительству ЖК «Евразия». realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Так, внутри одного участка находились два других, котельная, коммуникации, трансформаторная подстанция и склад. Изначально на этой земле строить было запрещено и невозможно. Обязательства Саитова в том и состояли, чтобы «очистить земельный участок» для строительства ООО СЗ «АГМ» других корпусов ЖК. Застройщик получал разрешения на строительство, строил дома, вводил их в эксплуатацию. В обоснование исполнения соглашения Саитов сообщил о подготовке градостроительных документов, которые позволили подготовить участки и построить на них жилье. Были сданы корпуса Г, Д и Б. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию Саитов указан в качестве застройщика в связи с тем, что являлся соарендатором участка.

Ссылка на письмо «не может быть расценена как оказание давления»

Суд отказал в экспертизе, установив, что сделку совершили в процессе обычной хозяйственной деятельности компании. При таких обстоятельствах довод о фактическом подписании представленных экземпляров соглашения правового значения не имеет. При рассмотрении других споров застройщик не сообщал о подписании договора в иную дату. При этом допсоглашения и акт об исполнении датированы 1 и 6 июля 2022 года, что противоречит позиции истца, поскольку стороны не могли в октябре 2022 года заключить основное соглашение, дополнительные соглашения к которому подписали за несколько месяцев до этого.

В материалы дела представлены сведения о трудовой деятельности Белотеловой Е.Н., согласно которым последняя с сентября 2017 года по настоящее время трудится в ООО СЗ «АМГ» в должности заместителя директора по экономике. Суд пришел к выводу, что Белотелова не могла не знать об оспариваемом соглашении от 25.12.2017 г., когда в мае 2019 г. приобрела статус участника общества, следовательно, на протяжении 2019—2022 годов могла обратиться в суд, но подала иск только в августе 2023 года, то есть за пределами срока исковой давности.

Застройщик получал разрешения на строительство, строил дома, вводил их в эксплуатацию. realnoevremya.ru

Несостоятельными назвали и доводы Телегина о заключении сделки под давлением, поскольку доказательства не представлены. Ссылка на письмо Саитова в исполком Казани с просьбой не вводить без его согласия в эксплуатацию дом на Краснококшайской «не может быть расценена как оказание давления». В суде предприниматель пояснил, что письмо направил, поскольку застройщик перестал исполнять свои денежные обязательства перед ним, одновременно избавляясь от ликвидных активов. Учитывая это, суд отказал в иске.

Попытка разблокировать счета провалилась

В общей сложности у СЗ «АМГ» еще несколько споров с Саитовым и семьей Бориса Петрова (женой и его сыновьями) на общую сумму около 760 млн рублей. Кроме жилых корпусов в комплексе строят многоуровневый паркинг, однако стройка встала, когда по одному из дел счета застройщика были арестованы. Под арест попали и несколько десятков квартир дольщиков ЖК «Евразии».

В конце ноября бенефициарам компании удалось выиграть суд, заменив одну обеспечительную меру на другую — запрет сделок с имуществом. В обосновании застройщик указал, что в настоящее время паркинг построен на 65% и дальнейшее его возведение невозможно в результате принятых мер. СЗ «АМГ» не может получить техусловия, иную разрешительную документацию для завершения стройки, тем самым нарушаются права жителей ЖК «Евразия». В результате наложения ареста на счета компания не может вести расчеты с подрядчиками, работающими на строительстве паркинга, что ведет к срыву сроков сдачи объекта. Между тем строительство ЖК, сдать который без паркинга нельзя, находится на контроле Прокуратуры РТ.

Под арест попали и несколько десятков квартир дольщиков ЖК «Евразия». скриншот realnoevremya.ru сайта наш.дом.рф

Стоимость только одного незавершенного строительством корпуса в «Евразии», а также имущества в многоквартирном доме составляет 515 млн рублей, что значительно превышает сумму взысканий, установленную решением арбитража (350 млн). Суд счел эти основания достаточными и удовлетворил иск о замене обеспечительных мер, поменяв арест счетов на запрет сделок с имуществом на ул. Герцена.



Однако Ильнур Саитов не согласился с этим и сумел добиться приостановки этого решения, мотивируя тем, что подал апелляцию. Принимая во внимание доводы бизнесмена, которые могут повлечь невозможность или затруднительность поворота исполнения судебного акта, суд удовлетворил его иск в начале декабря.

По телефонам компании ООО «СЗ АМГ» на звонки корреспондента никто не ответил. «Реальное время» также направило запрос с просьбой высказать свою позицию по спорам с застройщиком в компанию «Проджекто», руководителем которой выступает Сергей Петров. По получении ответ будет опубликован.