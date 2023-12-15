«Мой номер не изменился»: Эммануэль Макрон готов возобновить диалог с Владимиром Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон готов возобновить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он указал на то, что не менял свой номер телефона.

— Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился, — перевел его речь ТАСС.

Он напомнил, что стороны продолжали разговор в течение некоторого времени после начала спецоперации.

Накануне Владимир Путин заявил, что именно Эммануэль Макрон прекратил общение, и подчеркнул, что он может возобновить разговор с коллегой, если у того появится интерес. В ином случае страна может обойтись и без Франции, объяснил российский лидер.

В середине февраля Макрон заявил, что его страна никогда не выступала за разгром России. Он добавил, что это никогда не было и никогда не будет позицией Франции.

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Айрат Назипов