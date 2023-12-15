В Татарстане утвердили максимальные индексы увеличения размера платы за коммунальные услуги

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Они установлены на 2024 год.

Так, в Казани с 1 июля по 31 декабря 2024 года максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги составит 15,7%. Такой же показатель установлен в Набережных Челнах.



realnoevremya.ru

В целом для 695 муниципальных образований Татарстана предельные индексы установлены на уровне среднего индекса по республике — 10,8%. Для 218 муниципальных образований предельные индексы оказались выше на 4,9% — они установлены на уровне 15,7%.

Уточняется, что с 1 января по 30 июня следующего года максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги по всей республики установлена в 0%.

В ноябре правительство России утвердило предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на 2024 год для каждого региона. Согласно документу, набор коммунальных услуг (вода, тепло, электричество) подорожает в среднем на 9,8%. Татарстан попал в десятку регионов-лидеров, где подорожание будет намного больше.

В последний раз, когда тарифы повышали с 1 июля 2022 года, предельный индекс впервые в Татарстане подскочил в 1,5 раза и составил 6,2%. Тогда это был самый высокий показатель подорожания ЖКУ.

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Илина Хакимова