Лифт на скамью подсудимых: в Казани инспектор Ростехнадзора ответил за «взятку» в пользу сына

Глава казанского ТСЖ обвинила проверяющего в коррупции, но следствие и суд признали его мошенником

Обвинительным приговором закончилась 18-летняя карьера в Приволжском управлении Ростехнадзора для казанского инспектора Дмитрия Пиминова. Под суд его привела проверка лифтового оборудования в многоэтажках на Аделя Кутуя, где Пиминов вскрыл нарушения, грозящие ТСЖ «Восток» солидным штрафом, и предложил заменить административный штраф предупреждением. Но с условием — ТСЖ будет начислять его сыну зарплату за... отсутствие на работе. Заявить об этом глава товарищества решилась лишь через два года после сделки — на фоне проверки экономической полиции. В чем признался инспектор и почему следователи отказались от обвинения во взятке — в материале «Реального времени».

Потерпевшая глава ТСЖ: «Сказал — наличными взяток не берет»



ТСЖ «Восток» обслуживает два дома на улице Аделя Кутуя — 44 и 44а. В одном — 10 этажей, в другом — девять, в каждом доме по пять подъездов и лифтов. Весной 2016-го Ростехнадзор выявил в этих домах четыре нарушения в части эксплуатации вертикального транспорта, в том числе некачественную переговорную связь в одной из кабин, неисправное освещение прохода к машинному отделению и предельный износ одной из деталей привода дверей лифта. Такие данные отражает система «СПАРК-Интерфакс».

Проверки 2016 года были инициированы после трагедии в московском ЖК «Алые паруса», где в результате резкой остановки лифта произошло разрушение кабины — отвалилось дно, а вместе с ним с высоты седьмого этажа в шахту упала пассажирка — дочка известного телеведущего. Расследование показало — неисправности в работе данного лифта наблюдались и ранее, а последний осмотр технический специалист проводил накануне ЧП.

Вскрытые нарушения в казанских домах на улице Кутуя устранили. С плановой проверкой туда в конце мая 2021 года пришел Дмитрий Пиминов, инспектор Казанского отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора Приволжского управления Ростехнадзора. И вновь обнаружил, что требования Технического регламента Таможенного союза, предъявляемые к безопасности лифтов, в ТСЖ выполняются не в полном объеме. По данным источников «Реального времени», сами лифты были исправны, однако в ТСЖ не было ответственного лица за их эксплуатацию. Притом что данное правонарушение по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ также чревато штрафами: для должностного лица — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 300 тысяч.

Штрафами за выявленные Пиминовым-старшим нарушения председателя ТСЖ и товарищество наказывать не стали. скриншот realnoevremya.ru с видео проверки исправности лифтов

«Пиминов напугал меня большими штрафами и отметил, что сам решает, кому и в каком размере их назначать», — признавалась оперативникам и следователям председатель ТСЖ Эллина Гильманова в 2023 году. По ее словам, проверяющий предложил заменить штрафные санкции предупреждением при условии, что она трудоустроит его сына ответственным по эксплуатации лифтового оборудования. «Сын должен получить 15 тысяч рублей, трудоустройство должно быть официальным, то есть помимо зарплаты потребуются отчисления налогов и страховых взносов. Сказал, что наличными взятки не берет, а получает вознаграждение таким способом. Я согласилась», — сообщала Гильманова.

Пиминов-младший был принят на работу в ТСЖ «Восток» в июне 2021-го и уволен по собственному желанию в августе того же года. На следствии он признался — устроился по указанию отца, в ТСЖ ходил лишь за зарплатой, поскольку был занят в это время на основной работе — в компании, которая занимается сервисом лифтового оборудования. Сотрудники ТСЖ подтверждали — своего «коллегу» Алексея Пиминова не видели, зато бухгалтерия отчиталась — этому сотруднику за три месяца неработы заплатили 15,3 тысячи рублей и еще 7 тысяч с лишним — в бюджет в качестве налогов и страховых взносов. То есть фиктивное трудоустройство обошлось ТСЖ и в конечном итоге жильцам дома почти в 23 тысячи рублей.

Отпираться сотрудник Ростехнадзора не стал. realnoevremya.ru/Максим Кокунин

При этом штрафами за выявленные Пиминовым-старшим нарушения председателя товарищества «Восток» и само товарищество наказывать не стали.

Уголовное дело по этой истории возбудили 30 июня 2023 года — после явки с повинной Эллины Гильмановой. По данным источников «Реального времени», рассказать о случившемся та решила на фоне проверки сотрудников УЭБ и ПК МВД Татарстана. По материалам оперативников в отделе СК по Советскому району Казани возбудили дело о получении взятки в отношении Дмитрия Пиминова и неустановленных лиц ( п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, — прим. ред.).

Реальный срок прокуратура не просила

Под суд уволившийся инспектор пошел уже по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

— Мы смогли убедить органы следствия, что полномочия Пиминова позволяли лишь составить протокол о правонарушении. Самостоятельно выносить постановления о наказании он не мог. В случае с ТСЖ «Восток» решение принимал начальник Казанского отдела Управления Ростехнадзора. И он решил ограничиться предупреждением, поскольку за данное нарушение ТСЖ привлекалось впервые. Поэтому коррупционного состава в действиях моего клиента не было, — комментирует ситуацию адвокат Камиль Даишев, защищавший инспектора на следствии и в суде.

Поскольку факт трудоустройства сына в проверяемую Пиминовым организацию был подкреплен доказательствами в виде финансовых платежей, отпираться сотрудник Ростехнадзора не стал. Факт признал почти сразу после задержания, в итоге ходатайствовать о его аресте силовики не стали. А в ходе следствия выяснили — решение о замене штрафных санкций предупреждением в адрес ТСЖ «Восток» и его председателя начальник инспектора принимал самостоятельно.



Гильманова была освобождена от ответственности за дачу взятки ввиду деятельного раскаяния и получила статус представителя потерпевшей организации. Ущерб в 23 тысячи обвиняемый Дмитрий Пиминов возместил еще в ходе следствия.

На суде бывший сотрудник Ростехнадзора от дачи показаний отказался. Поэтому огласили сказанное им на допросе в СК. Тогда инспектор Пиминов подтверждал — решил воспользоваться ситуацией и заявил Гильмановой, что «примет решение о наказании в форме предупреждения — при условии, если она фиктивно устроит его сына в ТСЖ, начислив и выдав тому 15 тысяч рублей».

Ранее в получении взятки обвиняли и бывшего главу Приволжского Ростехнадзора, его преследование закончилось штрафом в 60 тысяч. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прениях помощник прокурора Советского района Казани Анастасия Лисова предлагала оценить действия госинспектора-мошенника условным сроком в 2 года. Судья Алсу Шайхутдинова учла явку с повинной 50-летнего фигуранта, его раскаяние, добровольное возмещение ущерба, помощь следствию и состояние здоровья. В итоге Дмитрий Пиминов получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Ни одна из сторон оспаривать приговор не стала, и в начале декабря он вступил в силу.

По данным «Реального времени», в ходе предварительного следствия силовиками проверялась версия о возможности фиктивного трудоустройства Пиминова-младшего и по основному месту работы. Однако она была опровергнута.

Напомним, ранее перед судом предстал бывший глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Его задерживали по подозрению во взятке в 1,48 млн рублей, а приговорили к штрафу в 60 тысяч за злоупотребление полномочиями. В прениях прокуратура требовала 2,5 года колонии-поселения, но оспаривать мягкий приговор не стала.

В ближайшем будущем в суд могут направить дело бывшего зама Петрова — Александра Игонова, которого привлекают к ответственности вместе с замом гендиректора КВЗ Ильдаром Мустафиным и директором фирмы «Винстрой» Валерием Никитенко. Окончательное обвинение тройке предъявили по семи эпизодам, включая два превышения должностных полномочий, мошенничество группой лиц, легализацию преступных доходов и незаконное образование юрлица путем регистрации двух фирм на подставных лиц. При этом Никитенко обвиняют еще и в подкупе свидетеля по данному делу.