Силуанов — Минниханову: «Не знаю, какая будет ситуация, но на запасном пути должен стоять бронепоезд»

Глава Минфина посоветовал республике иметь резервы на случай непредвиденных расходов, а глава казначейства уговаривал перевести «остатки» под его контроль

«Больше 10 лет приезжаю в Казань, так что, Виктор Валентинович (замглавы ФНС РФ, — прим. авт.) и Роман Евгеньевич (глава Управления федерального казначейства, — прим. авт.), к следующей встрече переходим на татарский язык», — дал команду своим подчиненным шеф Минфина Антон Силуанов в Доме правительства Татарстана. Сегодня рано утром руководство «финансового штаба» страны принимало предварительный отчет об исполнении бюджета-2023, увидев в нем «аппетитный» профицит в 50 млрд рублей и подросшие на 10% собственные доходы — до 467 млрд рублей. Антон Силуанов не стал скрывать, что экономическая ситуация может стать непредсказуемой («ну всякое может быть»), и посоветовал республике держать на «запасном пути соответствующий бронепоезд».

«Нам есть что доложить»

В преддверии окончания финансового 2023 года (второго по счету в условиях международных санкций) в Доме правительства сегодня прошла объединенная коллегия финансовых, налоговых и казначейских структур, отвечающих за исполнение консолидированного бюджета Татарстана. На репетицию годового отчета в Казань прибыло высшее руководство Минфина, но на этот раз непреклонный Антон Силуанов впервые приехал непосредственно с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным. Нетрудно догадаться, что приезд первого лица казначейства связан с реформой системы федерального казначейства, нацеленной на централизацию всех бюджетов, и переходом на единый налоговый счет (ЕНС), вокруг которого метали «копья» регионы в начале этого года. Как известно, Татарстан имеет собственное казначейство и не торопится переходить под контроль Москвы. Федеральная налоговая служба командировала в Казань снова первого заместителя ФНС Виктора Бациева, который давно держит руку на пульсе экономики республики и наверняка хорошо знает ее финансовые потоки. Словом, принимать «экзамен» по политэкономике приехали финансисты-профессионалы.

В Доме правительства сегодня прошла объединенная коллегия финансовых, налоговых и казначейских структур, отвечающих за исполнение консолидированного бюджета Татарстана. На репетицию годового отчета в Казань прибыло высшее руководство Минфина, но на этот раз непреклонный Антон Силуанов впервые приехал непосредственно с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Нам есть что доложить, — поприветствовал московских гостей Рустам Минниханов. — Мы очень ценим добрую традицию (Силуанов регулярно приезжает в Казань начиная с 2018 года, — прим. авт.). У нас выстроена хорошая, слаженная работа с органами казначейства, — с первых минут акцентировал внимание раис.

Затем он раскрыл предварительные итоги развития экономики в 2023 году. По его словам, валовой региональный продукт составит порядка 4 трлн рублей, или 102,8%. Объем отгруженной продукции — 4,5 трлн рублей, строительные работы выросли на 14% — 700 млрд.

«И самое главное — инвестиции в основной капитал оцениваются в 1 трлн рублей», — сообщил он. Хорошие экономические результаты достигнуты благодаря поддержке федерального центра. «Это достигнуто благодаря федеральным решениям по поддержке бизнеса в это непростое время. И конечно, наши слова благодарности Владимиру Путину и руководству страны», — подчеркнул Минниханов под аплодисменты зала.

Рустам Минниханов заявил, что валовой региональный продукт составит порядка 4 трлн рублей, или 102,8%. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Татарстан собрал больше на 300—400 млрд рублей, чем Самара и Пермь

О том, как хорошо себя чувствует экономика, в рублевом эквиваленте представил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. В этом году налоговики снова собрали на территории республики богатый «урожай». По словам Сафиуллина, в бюджеты разных уровней перечислено 1,352 трлн руб. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году. Из них в федеральную казну поступило 846,7 млрд рублей, с ростом на 4,3%. В республиканскую — 442,5 млрд рублей, с ростом на 11%.

Отличительная особенность 2023 года — нефтегазовые доходы республики упали на 10% (НДПИ). «Увеличение платежей республики достигнуто исключительно за счет не нефтегазовых отраслей», — сообщил Марат Сафиуллин.

В бюджеты разных уровней перечислено 1,352 трлн руб. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

«Во всех отраслях, за исключением нефтедобычи, идет рост, — отмел он возможные сомнения и перешел на татарский язык без синхронного перевода. Понятно, что московские высокопоставленные чиновники немного растерялись: им пришлось слушать его речь, не понимая смысла.

Вернулся к русскому языку глава УФНС по РТ с того момента, когда назвал Татарстан бесспорным лидером по сбору налогов. Республика занимает первое место в ПФО с опережением Самарской области, ближайшего соперника, на 300 млрд рублей. После чего Сафиуллин дал понять, что есть риски не сохранить первенство по сбору налогов.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

«Высокая волатильность цен на нефть и сложная геополитическая ситуация создают серьезные риски недопоступления платежей», — предупредил он на чистом русском языке.

Батл Силуанова и Гайзатуллина: а если цена на нефть упадет?

Главе Минфина Радику Гайзатуллину приходится выходить на трибуну в «полной боевой готовности», поскольку ни одна встреча не обходилась без провокационных вопросов от шефа Минфина. И на этот раз Антон Силуанов не стал отступать от правила, сразив коллегу неожиданным вопросом.

Но перед этим глава Минфина доложил об ожидаемом исполнении доходной части консолидированного бюджета. По его словам, предполагаемые доходы составят 561,2 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — 476 млрд рублей. В бюджет республики поступит 404 млрд рублей. Основными источниками являются налог на прибыль в 179,6 млрд рублей, НДФЛ в 140 млрд рублей, акцизы в 41 млрд рублей, налог на имущество — 38 млрд рублей.

«Бюджет республики мощный, устойчивый, но во многом зависит от предприятий нефтегазового сектора, — остановил его Антон Силуанов. — Вот мы с вами спланировали цену на нефть в 70 долларов за баррель. А есть ли какие-то запасы, резервы на случай, если ценовая ситуация будет отклоняться от плана в более консервативную сторону. Как будете действовать?» — серьезно спросил глава Минфина.

Главе Минфина Радику Гайзатуллину приходится выходить на трибуну в «полной боевой готовности», поскольку ни одна встреча не обходилась без провокационных вопросов от шефа Минфина. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Радик Гайзатуллин заверил, что при такой цене на нефть у республики обязательно сложатся запасы на черный день. «Антон Германович, скажу так. В этом году мы ожидаем налоговые и неналоговые доходы в 476 млрд рублей, а на следующий год — порядка 400 млрд. Это говорит о том, что небольшой запас при планировании по консервативному сценарию у нас есть. Это позволит, если будут определенные изменения, выйти из ситуации менее болезненно».

Похоже, шеф Минфина обрадовался честному ответу. «Это здорово, что есть остатки… Их можно использовать как «фонд инвестиционного благосостояния» и в качестве запаса, резерва на будущее. Всякое бывает», — кинулся он к Минниханову.

«На всякий случай, Антон Германович, у нас есть Минфин России, куда мы обратимся», — остановил батл Минниханов. — У нас есть куда пойти и где получить поддержку», — добавил Рустам Минниханов, давая понять, что не стоит «покушаться» на собственные доходы республики.

Тогда казначеи не нужны?

«Неудобный» вопрос позже достался и главе Управления ФК по РТ Рустаму Нуриахметову. Шеф Минфина спросил, какова дебиторская задолженность по федеральным счетам? После минутной паузы Нуриахметов ответил, что ее нет. «Все соответствуем — мы же не можем приглашать министра и не соответствовать вашим критериям», — снова пришел на помощь Рустам Минниханов.

— Тогда казначеи не нужны, — печально вздохнул Силуанов.

— Давно пора, — весело подхватил Минниханов.

— Ну и договорились, — похлопал по столу большими пальцами Антон Германович.

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин повел разговор в духе того, что республике пора переводить бюджетные счета на общую федеральную платформу.

«Есть регионы, которые полностью обслуживаются федеральным казначейством. А есть, как у вас в республике, свое собственное казначейство. Конечно, нам важно обеспечить полную интеграцию и информационное взаимодействие», — говорил он.

Артюхин завлекал тем, что регионы смогут получить доход на остаток. В этом году таковым выплатили 1,3 млрд рублей, сказал он.

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин повел разговор в духе того, что республике пора переводить бюджетные счета на общую федеральную платформу. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

«И вот когда Рустама спросят, какая дебиторская задолженность, он нажмет клавишу в мобильном устройстве — и сразу ответит цифры по дебиторке и по Федерации, и по республике», — убеждал Роман Артюхин.

Не зря вчера Владимир Владимирович хвалил Минниханова

В заключение Силуанов сообщил, что поддержка регионов продолжится, но лучше иметь запас на всякий случай.

«Больше 10 лет встречаемся с вами, поэтому наши коллеги скоро тоже начнут докладывать на татарском языке. Виктор Валентинович и Роман Евгеньевич, к следующей коллегии переходим на татарский язык», — шутил Силуанов. По его словам, республика всегда в лидерах как по экономике, так и по финансам. «Третье место по финансово-экономическому положению после Москвы и Питера. Да можно сказать: первое место, зачем сравнивать со столицами? — оговорился он. — Не зря вчера Владимир Владимирович хвалил, сказал, что Рустам Нургалиевич Минниханов — один из эффективных глав субъектов Российской Федерации». Собственные доходы выросли на 10 процентов, профицит бюджета — 50 млрд, остатки бюджетных средств.

В заключение Силуанов сообщил, что поддержка регионов продолжится, но лучше иметь запас на всякий случай. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

И предупредил, что нужно быть готовыми ко всему.

«Не зря задал вопрос — не знаю, как будет складываться ситуация в следующем году. Так же благоприятно или будут какие-то вопросы, поэтому всегда нужно иметь бюджетный ресурс, чтобы оперативно реагировать — на запасном пути должен стоять бронепоезд», — сообщил он.