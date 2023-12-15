Президент России предложил сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом он сообщил во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД».

— Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки, — сообщил глава государства.

Еще российский лидер призвал подумать на тему сохранения субсидии в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале декабря сообщалось о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».

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Айрат Назипов