В России утвержден порядок подавления и уничтожения беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

МВД России приняло порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотников для защиты жизни и здоровья населения. Приказ ведомства опубликован на его интернет-портале.

— Утвердить прилагаемый порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел, в том числе в месте проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, — говорится в документе.

Согласно утвержденному порядку, сбить БПЛА можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов». Уполномоченному должностному лицу необходимо оценить возможные риски от результатов таких действий. О решении сбить летательный аппарат и выбранном для этого способе должностному лицу необходимо сообщить сотрудникам подразделений полиции, которые и выполнят поставленную задачу. Затем останется зарегистрировать результаты работы в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в документе перечислен перечень уполномоченных должностных лиц полиции на принятие решения о пресечении функционирования беспилотников. В их число входят министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и другие.

Напомним, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников в районе Наро-Фоминска. Калужский губернатор Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил об уничтожении БПЛА в Сухиничском районе.



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Галия Гарифуллина