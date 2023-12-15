В правительстве России рассмотрят механизм оплаты переработок

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Кабмине России обсудят поддержку малого и среднего бизнеса и соцпредприятий, а также правовой механизм оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщает ТАСС.

Будет рассмотрен законопроект, устанавливающий механизм оплаты переработок, исходя из определенной работодателем зарплаты. Кроме того, правительство обсудит введение на законодательном уровне систем премирования. Также в повестку включен вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. Кабмин поднимет вопрос повышения качества социальных услуг, предоставляемых НКО, и финансирования региональных аграриев для покупки ими оборудования, предназначенного для маркировки молочной продукции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, в Кабмине обсудят выделение средств на восстановление инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Также правительстве поднимут вопрос финансирования ускоренного дорожного строительства в Татарстане, Адыгее, Туве, а также на Камчатке, в Приморье, в Амурской, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Магаданской, Смоленской и Ярославской областях.

Напомним, в декабре Кабмин России дополнительно выделил из резервного фонда свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры.



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Галия Гарифуллина