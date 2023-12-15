В Казани на мероприятия для детей и молодежи выделят более 1,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На мероприятия для детей и молодежи в столице Татарстана потратят более 1,4 млн рублей. Они будут проведены в течение следующего года, изучило тендер «Реальное время».

Планируется провести шесть мероприятий:

подведение итогов конкурса студенческих советов общежитий высших и профессиональных образовательных организаций г. Казани «6 м2» — на них выделят 140 тысяч рублей;

Татарча Stand Up — 300 тысяч рублей;

благотворительная новогодняя акция «Елка желаний. Казань» — 200 тысяч рублей;

активист года молодежной политики — 300 тысяч рублей;

мероприятие, посвященное году национальных культур и традиций — 100 тысяч рублей;

организация и проведение школы актива для молодежи Казани — 260 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В обязанности подрядчика будет входить предоставление помещений, оборудования, сувениров и персонала. Кроме того, он обязуется предоставить цветочную продукцию для участников и победителей конкурсов.

Напомним, в общественных пространствах Казани в новогодние каникулы 2024 года планируется провести театрализованные представления. На них Дирекция парков и скверов города выделила 1,8 млн рублей.

Всего запланировано шесть театрализованных представлений под названием «Автобус чудес» — по два 1, 2 и 3 января. Они пройдут в Казани на ул. Баумана, в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», по ул. Мира и в ЖК «Салават купере».



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Галия Гарифуллина