Власти Польши откажутся от версий о вине России в катастрофе Ту-154 под Смоленском

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Польша откажется от версии, в которой Россия виновата в крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

— Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича, — передает его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что время теорий заговора и лжи закончилось.

Польский самолет рухнул под Смоленском в 2010 году. На его борту находились президент страны Лех Качиньский и высшее руководство государства. Всего погибли 96 человек.

Спустя пару лет после трагедии прокуратура Польши потребовала ареста трех диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154 Качиньского на аэродроме Смоленск-Северный. Зампредседателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил о том, что Россия не выдаст своих диспетчеров польской стороне.

В июне 2019 года сообщалось о том, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа. Позднее власти Польши снова стали обвинять Россию в авиакатастрофе.

На этой неделе Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши. Он сменил Матеуша Моравецкого, который занимал эту должность с 11 декабря 2017 года.

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Айрат Назипов