Долг иностранных государств перед Россией за 2022 год составил почти $29 млрд
За 2022 год совокупная задолженность резидентов других стран перед Россией составила почти $29 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.
Суммарные долги резидентов иностранных государств перед российскими кредиторами по итогам 2022 года достигли $28,9 млрд. Это на $2,3 млрд (или 8,7%) больше, чем годом ранее. Всего на конец прошлого года непогашенную задолженность перед Россией имели 37 стран.
В рейтинг крупнейших должников вошли:
Белоруссия — $8,24 млрд;
Бангладеш — $5,86 млрд;
Индия — $3,75 млрд;
Египет — $1,82 млрд;
Вьетнам — $1,39 млрд.
Большая часть суммарных задолженностей — $28 млрд — приходилась на долгосрочный долг. Он подлежит уплате через год или более, то есть начиная с 2024 года. В то же время почти $28 млрд долгов представляют собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств».
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.
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