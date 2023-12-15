Долг иностранных государств перед Россией за 2022 год составил почти $29 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

За 2022 год совокупная задолженность резидентов других стран перед Россией составила почти $29 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

Суммарные долги резидентов иностранных государств перед российскими кредиторами по итогам 2022 года достигли $28,9 млрд. Это на $2,3 млрд (или 8,7%) больше, чем годом ранее. Всего на конец прошлого года непогашенную задолженность перед Россией имели 37 стран.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В рейтинг крупнейших должников вошли:

Белоруссия — $8,24 млрд;

Бангладеш — $5,86 млрд;

Индия — $3,75 млрд;

Египет — $1,82 млрд;

Вьетнам — $1,39 млрд.

Большая часть суммарных задолженностей — $28 млрд — приходилась на долгосрочный долг. Он подлежит уплате через год или более, то есть начиная с 2024 года. В то же время почти $28 млрд долгов представляют собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств».

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

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Галия Гарифуллина