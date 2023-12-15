«Не надо было трогать НДФЛ»

Рустам Минниханов прокомментировал поправки в механизме ЕНС

Глава Татарстана Рустам Минниханов высказался по поводу перехода на единый налоговый счет (ЕНС), запущенный с 1 января 2023 года. После жалоб регионов федеральные власти пошли на уступки и согласились возвращать им доходы в приоритетном порядке. С 1 января 2024 года доходы от НДФЛ будут возвращаться в муниципальные бюджеты два раза в месяц, а не один, как было в этом году.

Вся страна узнала, что единый счет теперь в Туле

Сегодня глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин заявил о полном урегулировании проблемной ситуации по расчетам с налоговыми платежами после перехода на ЕНС. По его словам, в структуре налоговых органов был создан единый контакт-центр для оказания помощи налогоплательщикам, разработан программный продукт, который помог разобраться с администрированием платежей.

— В начале были сложности, но в целом серьезно упростились расчеты с налогоплательщиками, — отметил Марат Сафиуллин. — Плюс снижение лицевых счетов в 5 раз, снижение недоимки в 2 раза, снижение невыясненных платежей в 23 раза.

Раньше на взаиморасчеты отводилось 30 дней, а теперь на едином налоговом счету фиксируется верифицированная сумма платежа.

— ЕНС дал возможность оперативно исполнять распоряжения налоговиков, и тут вся страна узнала, что есть единый налоговый счет в Туле, — заметил глава федерального казначейства Роман Артюхин.

НДФЛ возвращают тихо

Но главное достижение в том, что НДФЛ будет зачисляться в региональные бюджеты два раза в месяц, а не один, как раньше, сообщил сегодня глава УФНС по РТ По его словам, вступили в силу поправки в НК РФ, который разрешает налоговым органам переводить доходы в приоритетном порядке. «НДФЛ будет уплачиваться 2 раза в месяц с 2024 года», — сообщил Артюхин.

— Я считаю, что НДФЛ — основной доход наших муниципалитетов. Не надо было трогать НДФЛ, — заявил Минниханов.

По его мнению, возвращение в прежний режим налоговых поступлений НДФЛ в казну идет медленно. «Тихо возвращается», — сказал он.

Напомним, с 1 января этого года заработал механизм единого налогового счета, когда все налоги перечисляются на единый счет в казначействе, а налоговые органы распределяют их по бюджетам самостоятельно. Новый порядок вводился для упрощения платежей и минимизации ошибок, но вызвал шок у регионов из-за кассовых разрывов. «По итогам первого квартала республика рассчитывала собрать свыше 5 млрд рублей на фоне роста заработной платы, а получила минус 3,8 млрд рублей по НДФЛ», — рассказывал ранее «Реальному времени» глава бюджетного комитета Госсовета республики Леонид Якунин.

«По итогам первого квартала республика рассчитывала собрать свыше 5 млрд рублей на фоне роста заработной платы, а получила минус 3,8 млрд рублей по НДФЛ», — рассказывал ранее «Реальному времени» глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В результате группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о приоритетном зачислении в бюджеты НДФЛ, уплаченного в рамках механизма единого налогового счета. Он заработает с 1 января 2024 года.

