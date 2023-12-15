Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года
Кабмин России еще на один год продлил мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Запрет будет действовать до конца 2024 года, сообщил на заседании премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мораторий не распространяется на объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. К таким относятся: социальные, промышленные объекты и отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.
— Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта, — выразил мнение Мишустин.
Во многих случаях на замену проверкам пришли профилактические визиты. Они позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. По состоянию на конец ноября их число почти в три раза превысило количество проверок, резюмировали в правительстве.
Кабинет министров ввел мораторий 10 марта 2022 года. Изначально он действовал до конца года для всех предприятий, 3 года — для предприятий IT-сферы. По задумке авторов, решение должно было позволить снизить административную нагрузку и помочь бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности. Позднее мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год.
В конце ноября президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на год. В ходе разговора председатель правительства одобрительно высказался об этой инициативе.
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