Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кабмин России еще на один год продлил мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Запрет будет действовать до конца 2024 года, сообщил на заседании премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мораторий не распространяется на объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. К таким относятся: социальные, промышленные объекты и отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

— Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта, — выразил мнение Мишустин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во многих случаях на замену проверкам пришли профилактические визиты. Они позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. По состоянию на конец ноября их число почти в три раза превысило количество проверок, резюмировали в правительстве.

Кабинет министров ввел мораторий 10 марта 2022 года. Изначально он действовал до конца года для всех предприятий, 3 года — для предприятий IT-сферы. По задумке авторов, решение должно было позволить снизить административную нагрузку и помочь бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности. Позднее мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год.

В конце ноября президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на год. В ходе разговора председатель правительства одобрительно высказался об этой инициативе.

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Айрат Назипов