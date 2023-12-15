Сергей Лавров: лидеры европейских стран хотят обсудить с Россией будущее Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Лидеры некоторых европейских государств регулярно непублично обращаются к России с просьбой обсудить конфликт с Украиной и ее будущее. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Ряд высоких руководителей западных стран, очень известных, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны несколько раз, через три разных канала, посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью, — рассказал он, не называя имен политиков.

Лавров добавил, что Россия готова обсуждать эти вопросы при условии, что у собеседников не будет желания ущемлять законные интересы страны и законные интересы россиян.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце октября Венгрия выразила готовность принять у себя переговоры между представителями России и Украины, если у них возникнет такое желание. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что если Венгрия получит такой запрос, то без раздумий ответит положительно.

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Айрат Назипов