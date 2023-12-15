Госдума закрыла осеннюю сессию

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео vk.com/duma

В пятницу, 15 декабря, состоялось завершающее пленарное заседание осенней сессии Государственной думы в 2023 году. Традиционно итоги ее работы подвел председатель ГД Вячеслав Володин.

За 2023 год депутаты Госдумы приняли 694 закона. Как заявил Вячеслав Володин, «эта цифра сама говорит за себя».

Он также обратил внимание, что «показатель количественный большой, но самое главное — качественный показатель». По его словам, «надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше».

Традиционно сессия завершилась исполнением национального гимна России.



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Илина Хакимова