Володин поручил контролировать цены на яйца и курятину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На последнем заседании осенней сессии Госдумы ее председатель Вячеслав Володин дал профильным ведомствам поручение контролировать стоимость яиц и курятины. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Давайте договоримся, что за вопросы цен, стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому если только у нас ситуация возникает, на потребительском рынке растут цены — ничего личного, уважаемые коллеги, все трое, — сказал он.

Напомним, ситуация с ценами на яйца в России возникла из-за сбоя в работе Кабмина. Об этом заявил президент страны Владимир Путин вчера во время прямой линии и пресс-конференции, которые прошли в Москве. Он принес извинения за такую ситуацию и обещал, что ее разрешат в ближайшее время.

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Галия Гарифуллина