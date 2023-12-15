В Брянске суд отпустил из СИЗО отца девочки, устроившей стрельбу в школе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Брянский областной суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска. Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

— Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий, — цитирует ТАСС слова судьи.

Так, суд запретил отцу девочки общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, следователей, сотрудников правоохранительных органов и защитников. Ему также запрещается отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи, интернет по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Напомним, на мужчину завели уголовное дело по двум статьям. Его подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК России), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК России).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

Замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, а сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, Галину Черткову арестовали на два месяца. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Семье погибшей девочки при стрельбе в гимназии выплатят 1 млн рублей. По 500 тысяч рублей получат семьи детей с тяжелыми ранениями, по 300 тысяч — с легкими ранениями.



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Илина Хакимова