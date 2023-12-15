Банк России близок к «завершению цикла повышения ключевой ставки»
Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции после пятого подряд увеличения показателя сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
— Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации — что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, — сказала она.
Эльвира Набиуллина обратила внимание, что на сегодняшний день Центробанк не наблюдает предпосылок — замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий — к уменьшению ключевой ставки, пишет «Интерфакс».
— Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, — предупредила Эльвира Набиуллина.
Напомним, 15 декабря на заседании Совета директоров Банка России ключевую ставку, как и прогнозировали многие аналитики, повысили с 15% до 16% годовых. Следующее заседание по показателю пройдет в феврале 2024 года.
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