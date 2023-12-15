Банк России близок к «завершению цикла повышения ключевой ставки»

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Губаев

Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции после пятого подряд увеличения показателя сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации — что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, — сказала она.

Эльвира Набиуллина обратила внимание, что на сегодняшний день Центробанк не наблюдает предпосылок — замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий — к уменьшению ключевой ставки, пишет «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

— Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, — предупредила Эльвира Набиуллина.

Напомним, 15 декабря на заседании Совета директоров Банка России ключевую ставку, как и прогнозировали многие аналитики, повысили с 15% до 16% годовых. Следующее заседание по показателю пройдет в феврале 2024 года.

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Татьяна Демина