Владимир Путин рассказал о создании сети высокоскоростных железных дорог — в нее включат Казань

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране начинают реализовывать масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

— В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны — Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, — рассказал российский лидер.

По итогам текущего года протяженность квантовой сети РЖД превысит 3,2 тысячи километра. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России, добавил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге, — проектов, значимых не только для России, но и для всей Евразии, — подытожил Владимир Путин.

В августе глава государства заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а также назвал еще ряд направлений, в том числе из столицы России в столицу Татарстана. В июне этого года в РЖД уже озвучивали планы по строительству ВСМ Москва — Казань.

Строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. Всего построить в России намерены четыре ВСМ на общую сумму около 10,8 трлн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов