Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Пятое повышение с лета

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря решил повысить ключевую ставку на один процентный пункт — до 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Повышение ключевой ставки — пятое за последние несколько месяцев. На предыдущем заседании, 27 октября, совет директоров Центробанка увеличил показатель с 13% до 15% годовых.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Центробанк намерен принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

realnoevremya.ru/Арсений Губаев (архив)

Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки пройдет уже в следующем году. Оно запланировано на 16 февраля 2024-го.

«Просто корректировочка на уровне огранки бриллианта»

Повышение ключевой ставки до 16% прогнозировали многие аналитики. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание, что глава Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор может вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции.

Она обратила внимание, что с последнего повышения ключевой ставки существенного замедления текущих темпов инфляции в России не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, а напряженность на рынке труда не ослабевает. Кроме того, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт прогнозировал увеличение ключевой ставки до 17%. По его мнению, «изменение на один полный процентный пункт — это ни о чем», «просто корректировочка на уровне огранки бриллианта».



— Напомню, что инфляция сначала оценивалась в 6,5%. Потом в 7,15%, а теперь уже 7,5%. Это резкое ускорение. При этом сам Банк России выдал заключение, что если считать чисто продуктовую инфляцию, то она составляет 14—15%, поэтому у регулятора, похоже, нет вариантов, — рассказывал Ян Арт.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ставка выросла с начала повышений в два раза

До середины лета 2023 года ключевая ставка в России с сентября прошлого года держалась на уровне 7,5%. С заседания 21 июля началось постепенное повышение показателя. Первым шагом стало решение увеличить ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5%.

Следующее заседание должно было состояться только осенью, однако 15 августа совет директоров Банка России собрался внепланово. На внеочередном заседании ключевую ставку увеличили на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Решение объяснили целью ограничить риски для ценовой стабильности.

Повысили ключевую ставку и спустя месяц — на плановом заседании 15 сентября 2023 года она выросла на один процентный пункт — до 13% годовых. В октябре она достигла 15%.



«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Напомним, политику Банка России по повышению ключевой ставки поддержал глава государства Владимир Путин. Он заявил, что цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что регулятор выбрал верное направление.



Максимальная за всю историю современной России ключевая ставка составляла 20%. До такой отметки Центробанк поднял ее после начала в прошлом году специальной военной операции. До 28 февраля 2022 года она составляла 9,5%.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение в феврале прошлого года Банк России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Затем ключевая ставка постепенно снижалась. К лету прошлого года она достигла отметки, на которой держалась до начала спецоперации, — 9,5%, а затем и вовсе опустилась ниже — до 8% и 7,5% годовых.

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Татьяна Демина