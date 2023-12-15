Новым председателем Всемирного форума татарской молодежи стал Райнур Хасанов

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов (Райнур Хасанов находится в центре)

Райнура Хасанова избрали новым председателем Всемирного форума татарской молодежи. Решение утвердили на заседании совета, сообщает корреспондент «Реального времени».

Райнур Хасанов является разработчиком портала univer.tatar и IT-координатором образовательной платформы «Ачык университет» («Открытый университет»).

Он заменит на посту Ленарию Муслюмову. На этой должности она работала с августа 2019 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Форум не проводился с 2019 года. Не исключено, что его проведут в августе 2024 года. Такую возможность допустил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Всемирный форум татарской молодежи является проектом, реализованным Всемирным конгрессом татар. Организация была создана в 2004 году. Целью форума является поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных ценностей, таких как знание родного языка, своей истории и культуры, определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу.

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Айрат Назипов, Радиф Кашапов