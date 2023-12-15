Новым председателем Всемирного форума татарской молодежи стал Райнур Хасанов
Райнура Хасанова избрали новым председателем Всемирного форума татарской молодежи. Решение утвердили на заседании совета, сообщает корреспондент «Реального времени».
Райнур Хасанов является разработчиком портала univer.tatar и IT-координатором образовательной платформы «Ачык университет» («Открытый университет»).
Он заменит на посту Ленарию Муслюмову. На этой должности она работала с августа 2019 года.
Форум не проводился с 2019 года. Не исключено, что его проведут в августе 2024 года. Такую возможность допустил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
Всемирный форум татарской молодежи является проектом, реализованным Всемирным конгрессом татар. Организация была создана в 2004 году. Целью форума является поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных ценностей, таких как знание родного языка, своей истории и культуры, определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу.
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