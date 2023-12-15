Михаил Мишустин поручил оперативно реагировать на необоснованное подорожание товаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен в стране. Об этом он сказал на заседании правительства.

— Прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости, — сообщил он.

Мишустин считает, что в каждом регионе могут быть разные особенности. Но добавил, что о таких случаях нужно детально докладывать правительству.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре ФАС решила проверить обоснованность цен на мясо кур у трех крупных производителей. Ведомство направило в компании запросы с целью проведения анализа себестоимости продукции и обоснованности установленных цен. После этого российские производители начали снижать оптовые цены на мясо кур.



Спустя месяц управления ФАС занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. Их провели в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца в России стабилизуется в скором времени. Он связал проблему со сбоем в работе правительства, а также с ростом спроса.

Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо. Сейчас в стране увеличивают объемы собственного производства яиц и прорабатывают решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран, объяснил он.

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Айрат Назипов