Итоги дня: первые миллиарды Казани на БРИКС, бездефицитный бюджет Татарстана, смерть главы комбината «Майский»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 ноября:
- Власти Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с решением Финляндии закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты. Так, например, на КПП «Салла» наблюдается рост числа иностранцев — сейчас там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы. По его мнению, в реальности наблюдается обратная ситуация. Так он прокомментировал слова чешского лидера Петра Павела. Представитель Кремля считает эти заявления «истеричными».
- Замглавы Минюста России Олег Свириденко рассказал, что к лицам, распространяющим материалы иностранных агентов без маркировки, начнут применять штрафы в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. По его словам, речь идет не о самих иноагентах, а о третьих лицах, которые умышленно либо неумышленно поддерживают их.
- Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции, на 5%, заявили в «Руспродсоюзе». Там объяснили, что расходы производителей растут гораздо сильнее в связи с удорожанием ряда составляющих себестоимости — это транспортные тарифы и расходы на персонал, а еще запчасти.
- В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 планируется благоустроить 26 городских маршрутов. Как рассказал на сегодняшнем совещании в мэрии замруководителя исполкома Игорь Куляжев, на эти цели Казани необходимо более 9,2 млрд рублей. В настоящее время кабмин республики постановил выделить лишь 6,5 млрд, которые пойдут на замену инженерных сетей, ремонт дорог и фасадов домов, а также установку новой стелы на въезде в город.
- Госсовет Татарстана принял бездефицитный бюджет на 2024 год: прогнозируемый объем доходов и расходов — 399,5 млрд рублей. При этом на 2025-й и на 2026 годы они отличаются. Так, в 2025 году доходы должны составить 403,5 млрд рублей, расходы — 416 млрд при дефиците 12,4 млрд в 2026 году, в 2026-м — 427,4 млрд рублей и 446,2 млрд при дефиците 18,8 млрд.
- Вместе с этим Госсовет утвердил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики со следующими параметрами: доходы в 2024 году составят 79,6 млрд рублей, расходы — 79,6 млрд. В ходе подготовки проекта доходная и расходная части были увеличены на 29,8 млн рублей, в связи с выделением средств из федерального бюджета и уточнением средств республиканского бюджета на софинансирование закупки авиационных работ для оказания медпомощи.
- Кроме того, депутаты одобрили предоставление госгарантии для привлечения займа на строительство выезда с автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск на трассу М-7 в размере 6,4 млрд рублей и связанное с этим увеличение предельного госдолга республики до 119,9 млрд. Срок погашения займа на сумму 4,3 млрд рублей составит 20 лет.
- Госсовет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании граждан. За него проголосовали 79 парламентариев, противников и воздержавшихся не оказалось. Согласно проекту, под воспитанием понимается целенаправленная деятельность «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества». Подробности заседания — в материале «Реального времени».
- Депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, гендиректор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев скончался на 69-м году жизни. Прощание с ним состоится 24 ноября в здании парламента республики. Начало в 9:00. В разное время Ганиев мог стать главой Бавлов и даже Зеленодольска, но до конца своих дней оставался работать на своем месте. Как он оказался на комбинате и во что превратил его за три десятилетия вспоминает «Реальное время».
- Владельцы татарстанских глэмпингов и кемпингов вовсю готовятся к встрече Нового года и проведению продолжительных зимних каникул. У кого-то уже сейчас забронировано до 70% мест. Как рассказал глэмпингер Глеб Кузнецов (Sviyaga Glamp) на полях отраслевого форума «Продажи и загрузка объекта в зимний период», первые бронирования начались еще в августе. Он также добавил, что уже есть заявки на середину января и даже на февраль.
- Первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова рассказала, что количество предпринимателей в республике в 2023 году выросло на 3%, или на 5,5 тыс. человек. Сейчас в регионе насчитывается 170,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
- С начала текущего года Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора приняло 336 обращений от жителей Казани по поводу загрязнения атмосферного воздуха. При этом выявленный объем причиненного ущерба окружающей среде на территории города составил более 1,1 млрд рублей.
- В Казани окажут финансовую помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями. Им единовременно выплатят по 10 тыс. рублей. На выплаты могут претендовать: семьи, воспитывающие двух и более детей-инвалидов; семьи, где оба родителя — инвалиды первой и второй группы; одинокий родитель-инвалид и другие.
- В Татарстане планируют провести конкурс на разработку логотипа для вновь создаваемой туристской территории «Казань марина», расположенной в Лаишевском районе РТ. Принять участие смогут жители республики и других российских регионов в возрасте от 18 лет.
- Российская система качества нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях популярных марок. В продукции «Вкусвилл» обнаружили листерии, а также антибиотик амоксициллин и противовоспалительный препарат мелоксикам. В пельменях «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции» и «Рестории» нашли сальмонеллу.
- В Татарстане внесли изменения в закон о местном самоуправлении — законопроект приняли сегодня в первом чтении и в целом на заседании Госсовета. Он предусматривает возможность осуществления международных связей в целях решения вопросов местного значения по согласованию с органами госвласти республики.
- Депутаты Татарстана намерены поддержать законопроект, предполагающий запрет иностранных слов в публичной сфере, но нужно его дополнить, чтобы вето не коснулось языков народов России. Закон должен защитить русский язык и ограничить использование иностранных слов на территории страны. Это касается публичного пространства: рекламы, торговли, СМИ, градостроительной деятельности и так далее.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, на территории республики с 20 по 23 ноября выпало от 19 до 42 мм осадков, в основном в виде снега. Это 42—127% месячной нормы. В настоящее время снежный покров составляет от 9 до 28 см.
Ключевые события 638-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана. Потери украинских войск составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Общие потери украинских войск на этом направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, четыре пикапа.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное. Потери украинских войск составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и три автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Общие потери украинских войск на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 564 танка и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 530 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБизнес Татарстан
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